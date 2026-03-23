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Londoner Polizei ermittelt zu antisemitischem Brandanschlag

Londoner Polizei ermittelt zu antisemitischem Brandanschlag

23.03.2026, 09:2923.03.2026, 09:29

Nach einem Feuer im Londoner Bezirk Barnet ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines antisemitisch motivierten Brandanschlags. Vier Krankenwagen des Rettungsdienstes der jüdischen Gemeinde wurden in Brand gesetzt, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall werde als antisemitisches Hassverbrechen behandelt. Festnahmen gab es zunächst keine.

A burnt car is seen in Golders Green, London, Monday, March 23, 2026 after an apparent arson attack on four vehicles belonging to a Jewish ambulance service, Hatzola Northwest, in London.(AP Photo/Alb ...
In London kam es wohl zu einem antisemitisch motivierten Brandanschlag.Bild: keystone

«Das ist ein zutiefst schockierender antisemitischer Brandanschlag», schrieb Premierminister Keir Starmer auf X. Antisemitismus habe «keinen Platz in unserer Gesellschaft». Der Premier rief Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden. Oberrabbiner Ephraim Mirvis bezeichnete die Tat laut Sky News als «besonders abscheulichen Angriff – nicht nur auf die jüdische Gemeinschaft, sondern auf die Werte, die wir als Gesellschaft teilen».

Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Montag zu dem Brand im Vorort Golders Green gerufen, wo viele Menschen jüdischen Glaubens leben. Vorsorglich wurden mehrere Häuser evakuiert. Verletzte gebe es keine, die Feuer seien gelöscht, hiess es. Derzeit gehe man von drei Tatverdächtigen aus, sagte die leitende Polizeibeamtin Sarah Jackson.

Auch Explosionen gemeldet

Die Feuerwehr berichtete, mehrere Gasflaschen an den Fahrzeugen seien explodiert und dadurch in einem benachbarten Wohnblock Fenster zerbrochen. 40 Feuerwehrleute waren vor Ort. Auch die Polizei erklärte, man habe von Explosionen gehört und gehe davon aus, dass diese durch die Gasflaschen verursacht worden seien.

Derzeit werte man Material von Überwachungskameras aus, sagte Jackson. Zudem wisse man von Online-Videos. «Wir sind uns bewusst, dass dies in der örtlichen Bevölkerung grosse Besorgnis auslösen wird», sagte sie mit Blick auf den Anschlag. Man werde zusätzliche Streifen in der Gegend einsetzen. Die Polizei bat um Zeugenhinweise. (dab/sda/dpa)

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