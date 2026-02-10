wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

Zwei Jungen an Londoner Schule niedergestochen

Zwei Jungen an Londoner Schule niedergestochen

10.02.2026, 21:1410.02.2026, 21:14
epa12644982 London Metropolitan Police officers patrol outside Houses of Parliament in Westminster, London, Britain, 12 January 2026. According to the Met&#039;s figures released on 12 January, there ...
Londoner Polizisten. (Archivbild, Januar 2026)Bild: keystone

An einer Schule im Nordwesten Londons sind zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren niedergestochen worden. Als tatverdächtig gilt ein 13-Jähriger, der nach der Messerattacke von der Schule im Stadtteil Brent geflohen sein soll, sagte Detective Chief Superintendent Luke Williams von der Londoner Met Police. Der Tatverdächtige sei kurz nach dem Vorfall wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen worden, erklärte Williams weiter. Dabei konnte demnach auch eine Waffe sichergestellt werden.

Den Angaben nach befinden sich die beiden Jungen in einem ernsten Zustand und werden notfallmässig behandelt. «Wir warten auf ein Update zu ihrem Zustand, gehen aber davon aus, dass die Lage ernst ist», so Williams.

Die Ermittlungen werden laut Williams aufgrund der Umstände inzwischen von der Londoner Anti-Terror-Polizei geleitet. Als terroristisch werde der Vorfall jedoch derzeit nicht eingestuft, sagte Williams. Die Hintergründe seien noch unklar.

Innenministerin spricht von «schockierendem Angriff»

Die britische Bildungsministerin Bridget Phillipson brachte in einem X-Beitrag ihre Bestürzung zum Ausdruck. Das Ministerium stehe mit der Schule und Gemeinde in Kontakt. «Mein tiefstes Mitgefühl gilt den betroffenen Familien sowie den Jugendlichen, Lehrern und der gesamten Schulgemeinschaft», schrieb die Ministerin.

Auch Innenministerin Shabana Mahmood sprach auf X von einem «schockierenden Angriff». Der Polizei müsse nun der «nötige Freiraum» für die weiteren Ermittlungen gegeben werden.

Grossbritannien kämpft seit Jahren mit Messergewalt. Immer wieder sind dabei auch sehr junge, häufig männliche Teenager involviert – als Opfer und Täter. Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Messergewalt 2024 bereits als nationale Krise. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bad Bunny ist das, was die Welt jetzt braucht
Bad Bunny berührt mit seiner Halftime-Show des Super Bowl die Welt. Sein mächtigster Kritiker entlarvt sich derweil selbst.
«Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe», leuchtete am Sonntag zum Ende der Halftime-Show des Super Bowl vom grossen Bildschirm im Stadion in die Welt hinaus. Der puerto-ricanische Künstler Bad Bunny hatte soeben Super-Bowl-Geschichte geschrieben und ein riesiges lateinamerikanisches Fest auf dem Footballfeld gefeiert.
Zur Story