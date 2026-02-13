wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Spass
Cute News

Cute News: Herzige Tierbilder von Füchsen, Katzen und Pferden

Cute News

27 wundervolle Tierbilder für einen besseren Freitag

13.02.2026, 06:0913.02.2026, 06:09
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Wusstest du, dass Polarfüchse das dichteste Fell von allen Säugetieren haben? Diesen und weitere Fun Facts lernen wir heute über die Füchse des Nordens.

Ist noch etwas früh gerade.

cute news tier eule https://www.reddit.com/r/Superbowl/comments/1qyn2v7/we_found_this_little_guy_in_our_porch/
Bild: reddit

Schon Zmorge gegessen?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wartet auf mich!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Finde den Übeltäter:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/CatsBeingCats/comments/1r1l9g5/can_you_spot_the_culprit/
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit

Dieser Sittich hat in den 80er-Jahren Aerobic unterrichtet.

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/Birdsfacingforward/comments/1qzgvco/he_looks_like_he_teaches_aerobics/
Bild: reddit

Dies ist deine tägliche Erinnerung daran, genug Wasser zu trinken.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wo kann ich eine Kamera für meine Katze kaufen?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/281543726257997/
Bild: pinterest

Dieses Schild gilt natürlich nicht für Ziegen.

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957206566604/
Bild: pinterest

Bitte nicht auf Steine klettern

Der Platz muss immer komplett ausgefüllt werden.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1r0h6dg/a_perfect_place_to_take_a_nap/
Bild: reddit

Leiter? Wer braucht schon eine Leiter?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Kleiner (gesunder) Snack für zwischendurch.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

🥰

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Hier gibt es mehr zuckersüsse Esel:

1 / 20
18 zuckersüsse Esel
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Und wie komme ich da wieder herunter?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1r1rq53/if_i_fits_im_going_full_peak/
Bild: reddit

Wie süss ist denn bitte dieses Polarfuchs-Junge?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Polarfüchse haben nur im Winter ganz weisses Fell. Im Sommer sind sie braun oder grau. Dadurch können sie sich besser ihrer Umgebung anpassen.

Polarfuchs (Alopex lagopus) im Wildpark Lüneburger Heide
Bild: creative commons

In Übergangszeiten sehen sie so aus:

Polarfuchs
Bild: creative commons

Sie ernähren sich am liebsten von Mäusen. Um diese auch im tiefsten Winter unter der Schneedecke zu jagen, lokalisieren sie ihre Beute mittels Geräuschen. Dann holen sie Anlauf und springen kopfvoran in den Schnee.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

In harten Wintern, wenn Futter knapp ist, folgen sie manchmal Polarbären umher, um ihre Reste zu ergattern.

Arctic fox stands on tundra narrowing eyes, Arctic fox stands on tundra narrowing eyes, Arctic fox stands on tundra narrowing eyes, 07.01.2022, Copyright: xnickdalex Panthermedia31029595.jpg
Bild: imago images

Polarfüchse haben sehr kleine Ohren. Dadurch wird der Wärmeverlust reduziert, da weniger Fläche der Kälte ausgesetzt ist.

Junger Polarfuchs Vulpes lagopus oder Eisfuchs, Mörudalur, Austurland, Island, Europa *** Young arctic fox Vulpes lagopus or ice fox, Mörudalur, Austurland, Iceland, Europe Copyright: imageBROKER/Chri ...
Bild: imago images

Weibchen bringen ihre Jungen in Höhlen zur Welt. Diese werden über Generationen hinweg benutzt – einige sind bis zu 300 Jahre alt.

Arctic fox in winter. PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxMEX Copyright: xAdamxJonesx/x NA02 AJE0738
Bild: imago images

Der Polarfuchs ist das einzige einheimische Landsäugetier Islands.

Nahaufnahme eines Polarfuchs auf Spitzbergen Vulpes lagopus Close-up of an Arctic fox on Spitsbergen Vulpes lagopus Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13610090.jpg Bitte beachten Sie die gese ...
Bild: imago images

Wie auch andere Tiere, die im hohen Norden leben, sind auch Polarfüchse von der Klimaerwärmung betroffen. Wenn es immer weniger Schnee und Meereis gibt, haben sie Probleme, Nahrung und Unterschlupf zu finden.

Polarfuchs Vulpes lagopus liegt und ruht im Schnee in Schneelandschaft, Svalbard, Spitzbergen, Norwegen, Europa Polar fox in habitat, winter landscape, Svalbard, Norway. Beautiful white animal in the ...
Bild: imago images

Mit steigenden Temperaturen dringen immer mehr Rotfüchse in die arktische Tundra vor. Dank ihrer grösseren und kräftigeren Statur können sie kleinere Polarfüchse leicht verdrängen, indem sie sich deren Nahrungsquellen und Höhlen wegnehmen.

Eisfuchs, Eis-Fuchs, Polarfuchs, Polar-Fuchs, Weissfuchs, Weiss-Fuchs, Blaufuchs, Blau-Fuchs (Alopex lagopus, Vulpes lagopus), im Winterfell, schaut hinter einem Fels hervor, Norwegen, Dovrefjell Sunn ...
Bild: imago stock&people

Polarfüchse leisten einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität. Rund um ihre Höhlen sind die Nährstoffe im Boden so hoch, dass man die Höhlen der Polarfüchse an der üppigen Vegetation in ihrer Umgebung erkennen kann.

Expedition by Russian Arctic National Park 3164673 19.06.2017 An Arctic fox on an island of the Franz Josef Land archipelago. Vera Kostamo / Sputnik Arkhangelsk region Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAU ...
Bild: imago images

Der natürliche Gartenanbau ist auf die Ausscheidungen, die Überreste der Mahlzeiten der Füchse und das Urinieren in der Umgebung der Höhle zurückzuführen, wie Forscher im Jahr 2016 festgestellt haben.

Eisfuchs auf Nahrungssuche, Polarfuchs, Alopex lagopus, Europa, Norwegen, Spitzbergen, Longyearbyen, Svalbard / Spitzbergen, Norwegen, Europa Arctic fox foraging, Arctic fox, Alopex lagopus, Europe, N ...
Bild: imago images

Und damit sind wir mit den Cute News auch bereits am Ende. Bis nächste Woche!

Arctic fox (Alopex lagopus) female barking. Dovrefjell-Sunndalsfjella National Park, Norway, April. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1494275 ErlendxxHaarberg Arctic Fox Alopex lagopus Female Barking D ...
Bild: imago stock&people
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht's mit den User-Inputs weiter.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Katzen haben keinen Bock auf den Tierarzt
1 / 21
Diese Katzen haben keinen Bock auf den Tierarzt

Hier folgen ein paar lustige Samtpfoten, die den Tierarzt-Besuch alles andere als lustig finden. Bild: Imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Seltene Riesenqualle gefilmt – sie wird so gross wie ein Bus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Freitag = 27 grossartige Tierbildli
Cute News, everybody ...
Zur Story