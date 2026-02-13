Cute News

27 wundervolle Tierbilder für einen besseren Freitag

Cute News, everybody!

Wusstest du, dass Polarfüchse das dichteste Fell von allen Säugetieren haben? Diesen und weitere Fun Facts lernen wir heute über die Füchse des Nordens.

Ist noch etwas früh gerade.

Schon Zmorge gegessen?

Wartet auf mich!

Finde den Übeltäter:

Bild: reddit

Dieser Sittich hat in den 80er-Jahren Aerobic unterrichtet.

Dies ist deine tägliche Erinnerung daran, genug Wasser zu trinken.

Wo kann ich eine Kamera für meine Katze kaufen?

Zunge der Woche:

Dieses Schild gilt natürlich nicht für Ziegen.

Bitte nicht auf Steine klettern

Der Platz muss immer komplett ausgefüllt werden.

Leiter? Wer braucht schon eine Leiter?

Kleiner (gesunder) Snack für zwischendurch.

🥰

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Und wie komme ich da wieder herunter?

Wie süss ist denn bitte dieses Polarfuchs-Junge?

Polarfüchse haben nur im Winter ganz weisses Fell. Im Sommer sind sie braun oder grau. Dadurch können sie sich besser ihrer Umgebung anpassen.

In Übergangszeiten sehen sie so aus:

Sie ernähren sich am liebsten von Mäusen. Um diese auch im tiefsten Winter unter der Schneedecke zu jagen, lokalisieren sie ihre Beute mittels Geräuschen. Dann holen sie Anlauf und springen kopfvoran in den Schnee.

In harten Wintern, wenn Futter knapp ist, folgen sie manchmal Polarbären umher, um ihre Reste zu ergattern.

Bild: imago images

Polarfüchse haben sehr kleine Ohren. Dadurch wird der Wärmeverlust reduziert, da weniger Fläche der Kälte ausgesetzt ist.

Bild: imago images

Weibchen bringen ihre Jungen in Höhlen zur Welt. Diese werden über Generationen hinweg benutzt – einige sind bis zu 300 Jahre alt.

Bild: imago images

Der Polarfuchs ist das einzige einheimische Landsäugetier Islands.

Bild: imago images

Wie auch andere Tiere, die im hohen Norden leben, sind auch Polarfüchse von der Klimaerwärmung betroffen. Wenn es immer weniger Schnee und Meereis gibt, haben sie Probleme, Nahrung und Unterschlupf zu finden.

Bild: imago images

Mit steigenden Temperaturen dringen immer mehr Rotfüchse in die arktische Tundra vor. Dank ihrer grösseren und kräftigeren Statur können sie kleinere Polarfüchse leicht verdrängen, indem sie sich deren Nahrungsquellen und Höhlen wegnehmen.

Bild: imago stock&people

Polarfüchse leisten einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität. Rund um ihre Höhlen sind die Nährstoffe im Boden so hoch, dass man die Höhlen der Polarfüchse an der üppigen Vegetation in ihrer Umgebung erkennen kann.

Bild: imago images

Der natürliche Gartenanbau ist auf die Ausscheidungen, die Überreste der Mahlzeiten der Füchse und das Urinieren in der Umgebung der Höhle zurückzuführen, wie Forscher im Jahr 2016 festgestellt haben.

Bild: imago images

Und damit sind wir mit den Cute News auch bereits am Ende. Bis nächste Woche!

Bild: imago stock&people

