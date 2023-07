Von «Star Wars» inspiriert: Verhinderter Queen-Attentäter wollte neues Imperium schaffen

Nach Ansicht der Anklage ging es dem damals 19-Jährigen um Rache für das Amritsar-Massaker von 1919. Damals hatten britische Kolonialtruppen in der indischen Stadt Amritsar das Feuer auf Demonstranten eröffnet und Hunderte getötet. In einem Video, das er an Bekannte verschickte, hatte der Mann gesagt, er sei ein indischer Sikh, und angekündigt, er wolle die Queen ermorden. (sda/dpa)

Der 21-Jährige habe ein neues Imperium schaffen wollen und es daher auf die Königin als «Aushängeschild der Royal Family» abgesehen gehabt, sagte Staatsanwältin Alison Morgan am Mittwoch vor Gericht in London. Sein Denken sei teilweise von der Fantasiewelt von «Star Wars» geprägt. Trotz seiner wiederholten Anspielungen auf Science-Fiction-Figuren kenne der Angeklagte aber den Unterschied zwischen Realität und Fiktion, sagte Morgan.

Frankreichs Problemgebiete – darum wird es in den Banlieues wieder knallen

Wieder brennen in Frankreichs Vorstädten Autos, wieder plündern wütende Jugendliche Läden und liefern sich erbitterte Strassenschlachten mit der Polizei. Bürgerkriegsähnliche Szenen wie in den letzten Tagen rufen in Erinnerung, dass in den Banlieues unseres westlichen Nachbarlandes ein Dauerkonflikt schwelt, der sich trotz aller staatlicher Massnahmen immer wieder in Eruptionen der Gewalt entlädt. Fast immer ist es ein unverhältnismässig brutaler Polizeieinsatz, der die latente Wut zum Kochen bringt – dieses Mal war es der Tod eines 17-Jährigen, der bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde.