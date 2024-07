Priti Patel politisiert am rechten Rand bei den Konservativen. Bild: keystone

Ex-Innenministerin Priti Patel bewirbt sich um Sunak-Nachfolge

Bei den britischen Konservativen bewirbt sich Priti Patel als erste Frau im aktuellen Rennen um die Parteiführung.

Das gab die ehemalige Innenministerin in einem Post bei X sowie in einem Beitrag für die konservative Tageszeitung «The Telegraph» bekannt. «Ich kann uns in der Opposition führen und unsere Partei einen und uns mit Geschlossenheit, Erfahrung und Stärke für die nächste Wahl fit machen», schrieb sie bei X.

Mit Patel sind nun fünf Kandidaten im Rennen um die Nachfolge von Rishi Sunak an der Spitze der Partei. Zuvor hatten ein weiterer früherer Innenminister, James Cleverly, die ehemaligen Staatssekretäre Tom Tugendhat und Robert Jenrick sowie der ehemalige Arbeitsminister Mel Stride ihren Hut in den Ring geworfen.

Die Konservative Partei hatte bei der Parlamentswahl Anfang Juli eine historische Niederlage erlitten. Erstmals seit 14 Jahren stellt nun die sozialdemokratische Labour-Partei mit Keir Starmer wieder den Premierminister des Landes.

Der bisherige Premier Rishi Sunak zog aus der Downing Street aus und will auch den Parteivorsitz abgeben. Seine Partei will bis Anfang November einen neuen Parteichef oder eine neue Parteichefin auswählen. (sda/dpa)