Notfall auf Londoner Jahrmarkt: Vier Menschen ins Krankenhaus gebracht

Auf einem Londoner Jahrmarkt hat ein zunächst nicht näher beschriebenes Problem eines Fahrgeschäfts offenbar zu einem Unfall geführt.

Vier Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Niemand von ihnen schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am späten Samstagabend mit. Drei Erwachsene und ein elfjähriges Mädchen kamen ins Krankenhaus.

Was auf dem Jahrmarkt genau passiert ist, ist noch nicht klar. Bild: keystone

Rettungsdienste hätten gegen 18.20 Uhr (Ortszeit) auf den Ausfall eines Fahrgeschäfts auf der Lambeth Country Show reagiert, schrieb die Polizei auf der Plattform X. Der Vorfall ereignete sich demnach in einem Park im Süden der britischen Hauptstadt.

Unklar ist bisher, was genau passiert ist. «Niemand hängt fest auf dem Fahrgeschäft», teilte die Lambeth Police mit. Noch werde auch auf die umfassende Bewertung der Klinik zum Zustand der Verletzten gewartet, teilten die Ermittler mit. (sda/dpa)