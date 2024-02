König Charles verlässt das Spital mit seiner Frau Camilla nach seinem Prostata-Eingriff Ende Januar. Bild: keystone

König Charles an Krebs erkrankt

Der britische König Charles leidet an einer Krebserkrankung. Dies gab der Buckingham Palace am Montag in einer Erklärung bekannt. «Während des jüngsten Krankenhauseingriffs wegen einer gutartiger Prostatavergrösserung wurde ein anderes Problem festgestellt», wird berichtet. Nach weiteren Tests sei eine Form von Krebs identifiziert.

Weitere Details gibt der Palast nur spärlich bekannt. Es handle sich nicht um Prostatakrebs, heisst es in der Mitteilung – welche Art es ist, bleibt aber unklar. Weiter schreibt der Palast, die Behandlungen hätten am Montag bereits gestartet. Charles sei dabei «äusserst positiv eingestellt und freut sich, so bald wie möglich zu seinem Alltag zurückzukehren». (dab)

