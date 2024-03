Lehrer in Wales manipuliert 16-Jährige zum Sex

In Wales soll sich ein Lehrer an einer Schülerin vergriffen haben. Schon früh habe er sie manipuliert und später missbraucht.

Levent Constabel / t-online

Ein Artikel von

In der walisischen Hauptstadt Cardiff soll ein Lehrer mit einer 16-jährigen Schülerin Sex gehabt haben. Nun muss er sich vor dem Cardiff Crown Court verantworten. Darüber berichtet die britische Zeitung «Metro».

Demzufolge soll der 29-jährige Ieuan Bartless die 16-Jährige schon früh manipuliert haben, indem er seine Position als Vertrauenslehrer ausnutzte, als sie ihn aufsuchte und nach Hilfe fragte. Statt ihr zu helfen, soll Bartless das Mädchen unter Druck gesetzt haben, ihm Nacktbilder zu senden, so das britische Blatt. Später soll sich der Vertrauenslehrer heimlich mit dem Mädchen getroffen haben, um mit ihr zu schlafen.

So habe sich Bartless durch einen Hintereingang in das Haus der 16-Jährigen geschlichen, um nicht von der Kamera am Eingangsbereich aufgezeichnet zu werden. Laut «Metro» soll Bartless inzwischen zugegeben haben, zwölfmal mit dem Mädchen geschlafen zu haben.

Manipulation von Anfang an

Staatsanwalt Matthew Cobbe sagt der britischen Zeitung: «Er hat in den ersten Monaten des Kennenlernens Vertrauen zu dem Mädchen aufgebaut und sie an sich gebunden». Laut Cobbe habe Bartless schon an der Schule begonnen, sich mit dem Mädchen alleine zu treffen.

«Es war die Privatsphäre, die Isolation, die es ihm erlaubt hat, die Bindung zu intensivieren – solange, bis sie schliesslich dachte, dass er sie wirklich liebte und sie in einer Beziehung seien», erklärt der Staatsanwalt. Der Polizei habe das Mädchen gesagt, dass Bartless sie regelmässig geküsst und umarmt hätte und ihr gesagt habe, dass er mit ihr zusammen sein wolle. Ferner soll er ihr gesagt haben, nach ihrer Schulzeit zusammenziehen zu wollen.

Richterspruch wird Anfang Mai erwartet

Ausserdem soll Bartless mehrmals vorgeschlagen haben, Hotelzimmer für sich und das Mädchen zu buchen, um darin Sex haben zu können. Laut dem Mädchen soll Bartless sie unter Druck gesetzt haben, Nacktbilder von sich zu senden; jedes Mal, wenn sie es tat, habe sie dabei geweint.

Laut der Strafverteidigerin des Vertrauenslehrers soll sich der mentale Zustand von Bartless verschlechtert haben. Inzwischen sei er ihn psychologischer Behandlung. Laut «Metro» habe sich der Vorfall im August 2021 zugetragen, jedoch sei ein voriges Verfahren zu keinem Urteil gekommen. Der Richterspruch im zweiten Verfahren wird Anfang März erwartet.