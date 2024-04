Rushdie: Trump wäre bei zweiter Amtszeit schlimmer

Rushdie stellte bei dem Gespräch im Londoner Southbank Centre sein neues Buch «Knife» vor, in dem er sich mit einem auf ihn verübten Angriff und dessen Folgen auseinandersetzt. Ein Mann hatte den Autor 2022 bei einer Veranstaltung in den USA lebensgefährlich verletzt. (sda/dpa)

In New York hätten die Leute schon lange, bevor Trump kandidiert habe, über ihn Bescheid gewusst. «Jeder wusste, dass er ein Idiot und Lügner war», sagte Rushdie. Amerika habe es leider auf die harte Tour lernen müssen. «Ich hoffe nur, dass sie nicht wieder darauf hereinfallen.» Rushdie rief junge Menschen dazu auf, bei den US-Präsidentschaftswahlen im November abzustimmen. Sie sollten nicht den Fehler machen, nicht zur Wahl zu gehen. «Weil Sie es sonst die nächsten vier Jahre bereuen werden.»

«Ich glaube, die Auswirkungen wären sehr gross und sehr negativ», sagte Rushdie am Sonntag. Er sei aber optimistisch und glaube, dass Trump nicht gewinnen werde. Das habe er allerdings auch geglaubt, als Trump gegen Hillary Clinton angetreten sei. Damals habe er falschgelegen, man solle ihm da also nicht vertrauen.

Ein Mann, der sich während des Strafprozesses gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in einem Park vor dem Gerichtsgebäude in New York angezündet hat, ist US-Medienberichten zufolge tot. Der 37-Jährige erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie mehrere US-Medien in der Nacht zu Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf Polizeiquellen übereinstimmend meldeten.