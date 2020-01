Politikerin fordert Referendum über Wiedervereinigung Irlands

Monty-Python-Komiker Terry Jones 77-jährig gestorben

Der Monty-Python-Komiker Terry Jones ist tot. Er starb am Dienstagabend im Alter von 77 Jahren, wie seine Familie am Mittwoch mitteilte. Der Komiker und Regisseur litt seit Jahren an einer seltenen Form von Demenz.

«Seine Arbeit mit Monty Python, seine Bücher, Filme, Fernsehsendungen, Gedichte und anderen Arbeiten werden für immer weiterleben - das passende Vermächtnis eines echten Universalgelehrten» erklärte Jones' Familie.

Die Komikertruppe Monty Python feierte in den 70er Jahren mit …