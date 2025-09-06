sonnig20°
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

London: Keine vorgezogene Neuwahl trotz Regierungskrise

London: Keine vorgezogene Neuwahl trotz Regierungskrise

06.09.2025, 15:2106.09.2025, 15:21
Mehr «International»
epa12299659 British Prime Minister Keir Starmer walks back after meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky at 10 Downing Street in London, Britain, 14 August 2025. Zelensky is in London to m ...
Keir Starmes Labour-Partei fällt in Umfragen immer weiter hinter die rechtspopulistische Reform-Partei.Bild: keystone

Trotz des Rücktritts von Vizepremierminister Angela Rayner und der anschliessenden Kabinettsumbildung soll es in Grossbritannien keine vorgezogene Neuwahl geben. Das stellte der erste Staatssekretär von Premierminister Keir Starmer, Darren Jones, in einem Interview mit dem britischen Sender Sky News klar. «Die Labour-Partei wird sich nicht spalten und es wird keine vorgezogene Neuwahl geben», sagte Jones im Hinblick auf entsprechende Prophezeiungen des Rechtspopulisten Nigel Farage.

Die Krise war mit der Parteikonferenz von Farages Partei Reform UK zusammengefallen, die am Samstag endet. Die Reform-Partei führt seit Monaten die Umfragen an und treibt die sozialdemokratische Labour-Partei und die Konservativen mit ihrer Anti-Immigration-Linie vor sich her.

Starmer hatte bisher wenig Glück

Rayner hatte Tags zuvor ihren Hut genommen. Sie hatte zugegeben, zu wenig Grunderwerbssteuer bezahlt zu haben. Ihr Rücktritt ist ein schwerer Schlag für Premierminister Starmer, der seine Partei von links aussen weit in die politische Mitte geführt hat. Seine Stellvertreterin galt als Brückenbauerin zum linken Flügel. Für ihren Posten als Parteivize, den sie ebenfalls niederlegte, wird es eine Urwahl durch die noch immer stark links geprägte Parteibasis geben, die Starmer schon jetzt Kopfschmerzen bereiten dürfte.

Der Premier nutzte die Gelegenheit für eine umfassende Kabinettsumbildung. Unter anderem rückte der bisherige Aussenminister David Lammy auf den Posten des Vizeregierungschefs. Die bisherige Innenministerin Yvette Cooper wechselt ins Aussenamt. Ihre Nachfolge tritt Shabana Mahmood an, die bisher das Justizministerium leitete.

Starmer dürfte sich von der Rochade im Kabinett Hoffnungen auf einen Neustart machen. Seit Amtsantritt vor etwa 14 Monaten hat er bisher wenig Glück gehabt. Mehrere Reformvorhaben scheiterten spektakulär und die Zahl der Bootsmigranten am Ärmelkanal stieg weiter an. Die Umfragewerte sackten entsprechend in den Keller. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Schweizer bei Seilbahnunglück in Lissabon getötet
Meistkommentiert
1
YB verleiht Lewin Blum nach Belgien +++ Grace Geyoro doch nicht teuerste Fussballerin
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Ambri-Piotta holt Formenton nach Freispruch zurück +++ Rochette bleibt in Lausanne
4
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
5
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
Meistgeteilt
1
Gebiet in Gaza als «humanitäre Zone» ausgewiesen +++ Israels bombardiert Hochhaus
2
G20-Gipfel 2026 in Trumps Golfresort geplant +++ Trump nicht an G20-Gipfel in Südafrika
3
Ein Fest für Actionfans: Endlich gibt es die Ballerorgie Gears of War auch für die Playstation
4
Weinbeer holt an Mountainbike-WM Silber +++ Suarez wegen Spucken für sechs Spiele gesperrt
5
Das Hadern der SVP mit der E-ID: Weshalb Befürworter der Partei eiskaltes Kalkül vorwerfen
Wenn ein Schwurbler Gesundheitsminister wird
Robert F. Kennedy bedroht eine der wichtigsten Errungenschaften der Medizin: die Impfungen.
Wer amerikanische Romane oder Biografien aus dem 18. und 19. Jahrhundert liest, stösst mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Familientragödien, die mit ansteckenden Krankheiten zu tun haben. Im 19. Jahrhundert gehörten diese Krankheiten zu den drei bedeutendsten Todesursachen, fast die Hälfte der Opfer waren Kinder. Die meisten von ihnen starben an Masern.
Zur Story