Ex-Premier Johnson kandidiert 2024 erneut fürs Parlament

Macron warnt in den USA vor Spaltung des Westens

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Staatsbesuch in den USA das Bündnis beider Staaten als «stärker als alles andere» gewürdigt. Man müsse versuchen, der historischen Bedeutung der Partnerschaft auch in Zukunft gerecht zu werden, sagte Macron am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Rede in der französischen Botschaft in Washington. Gleichzeitig warnte er angesichts umstrittener Pläne der US-Regierung vor einer Spaltung des Westens. US-Präsident Joe Biden wird Macron an diesem Donnerstag im Weissen Haus empfangen. Auf dem Programm stehen ein bilaterales Gespräch und eine gemeinsame Pressekonferenz, gefolgt von einem festlichen Staatsbankett. Beim Dinner soll der Franzose Macron in Genuss von amerikanischem Käse kommen.