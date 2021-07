International

Holland

Niederländischer Reporter nach Anschlag gestorben



Bild: keystone

Niederländischer Reporter nach Anschlag gestorben

Der prominente niederländische Kriminal-Reporter Peter R. de Vries ist nach dem Mordanschlag auf sich seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Familie am Donnerstag in Amsterdam mit. De Vries war am 6. Juli in Amsterdam niedergeschossen worden. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter