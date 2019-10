Aktivist Joshua Wong darf nicht für die Wahlen in Hongkong kandidieren – als einziger

Marketing-Gag oder Tierquälerei? Café in China färbt Hunde zu Pandas um 🐼

In China sind Cafés der letzte Schrei, in denen man Tiere streicheln kann. Der Markt ist sehr stark umkämpft und man muss schon sehr innovativ sein, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Ein Café in Chengdu liess sich aus diesem Grund etwas ganz Besonderes einfallen: Sie färbten das Fell von «Chow Chow»-Hunden, damit sie so aussehen wie Pandabäre.

Ausserdem gab es für Hundebesitzer ein Angebot, den eigenen Hund zum Panda umfärben zu lassen. Diese Idee rief das Nachrichtenportal People's Daily …