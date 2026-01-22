Prozess gegen Organisatoren der Tiananmen-Mahnwachen in Hongkong

Nebel-5°
HongKong: Prozess gegen Organisatoren der Tiananmen-Mahnwachen

22.01.2026, 07:2022.01.2026, 07:20

In Hongkong hat der Prozess gegen drei führende prodemokratische Aktivisten wegen der Organisation der jährlichen Tiananmen-Mahnwachen zum Gedenken an die blutige Niederschlagung der Pekinger Demokratie-Bewegung 1989 begonnen. Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan und Albert Ho wird auf Grundlage des nationalen Sicherheitsgesetzes der Strafbestand Anstiftung zur Subversion vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren.

epa12669481 Emily Lau Wai-Hing, former chairperson of the Democratic Party of Hong Kong, enters the West Kowloon Law Courts Building, sitting as the High Court, ahead of the scheduled opening of the n ...
Die ehemalige Vorsitzende der Demokratischen Partei HongKong, Emily Lau Wai-Hing, steht ebenfalls vor Gericht.Bild: keystone

Der ehemalige Politiker Albert Ho soll sich laut Medienberichten schuldig bekennen. Der Prozess am West Kowloon Magistrate Court ist auf 75 Tage angesetzt.

Human Rights Watch: Peking versucht, Wahrheit umzuschreiben

«Das heutige Verfahren ist ein weiterer Versuch der chinesischen Behörden, die Wahrheit über das Tiananmen-Massaker umzuschreiben», sagte Elaine Pearson, Asien-Direktorin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Sie forderte die Regierung Hongkongs dazu auf, die Angeklagten freizulassen.

FILE - Thousands of people attend a candlelight vigil for victims of the Chinese government&#039;s brutal military crackdown three decades ago on protesters in Beijing&#039;s Tiananmen Square at Victo ...
Tausende Teilnehmer an einer Mahnwache in HongKong.Bild: keystone

Die Tiananmen-Mahnwachen in Hongkong waren die einzige öffentliche Veranstaltung auf chinesischem Boden, bei denen an die blutige Unterdrückung der chinesischen Demokratie-Bewegung von 1989 erinnert werden konnte. In Festlandchina wird das Thema praktisch vollständig zensiert – und taucht weder in Medienberichten noch in offiziellen Geschichtsbüchern auf.

Nachdem die Zentralregierung in Peking im Sommer 2020 ein nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong erzwungen hat, wird die Tiananmen-Mahnwache von der Regierung unterbunden. Das Sicherheitsgesetz der früheren britischen Kronkolonie richtet sich gegen die prodemokratische Opposition und Aktivitäten, welche Peking als umstürzlerisch, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht. (sda/dpa)

