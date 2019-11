International

Eskalation in Hongkong: Polizei droht mit scharfer Munition



Eskalation in Hongkong: Polizei droht mit scharfer Munition ++ grosser Brand in Innenstadt

In Hongkong kam es erneut zu schweren Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Die Protestler setzten Pfeil und Bogen, sowie Steinschleudern und Molotow-Cocktails ein. Die Polizei wiederum reagierte mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummischrot – und richtete drohende Worte an die Demonstranten: «Wenn sie mit solchen gefährlichen Aktionen fortfahren, haben wir keine andere Wahl als ein Mindestmass an Gewalt anzuwenden, darunter scharfe Munition, um zurückzuschiessen.»

Die Aktivisten verschanzten sich am Sonntag in der Polytechnischen Universität, um einen Rückzugsort zu haben, wie ein Beteiligter aussagte: «Wir brauchen eine Basis, um unser Material zwischenzulagern und uns nachts auszuruhen, bevor der Kampf am nächsten Morgen weitergeht.»

«Mit rein friedlichem Protest werden wir unser Ziel nicht erreichen»

Vor der von Demonstranten besetzten Polytechnischen Universität in Hongkong kam es schliesslich sogar zu einem grossen Brand. Das Feuer wurde am Montagmorgen ausgelöst, nachdem Demonstranten Molotow-Cocktails geworfen hatten.

Die Demonstranten wollten mit den Brandsätzen einen Polizeieinsatz an der Universität abwehren, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichteten. Die Sicherheitskräfte haben Hunderte von Demonstranten umzingelt, die sich seit Sonntagabend an der Polytechnischen Universität von Hongkong verschanzt haben.

Hongkonger Demokratie-Aktivist Wong rechtfertigt Einsatz von Gewalt

Der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong hat den Einsatz von Gewalt durch Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungszone gerechtfertigt. «Mit rein friedlichem Protest werden wir unser Ziel nicht erreichen», sagte Wong der «Süddeutschen Zeitung» vom Montag. «Allein mit Gewalt allerdings auch nicht. Wir brauchen beides.»

Das gewaltsame Vorgehen der Polizei stosse auf immer mehr Widerstand in der Hongkonger Bevölkerung, sagte Wong. «Erst hat die Polizei nur Demonstranten verhaftet, dann Ersthelfer, Pastoren und nun Zivilisten.» Mehr als 4000 Menschen seien inzwischen festgenommen worden. «Das stärkt das Verständnis der Bevölkerung für die Proteste», zeigte sich der 23-Jährige, der wegen seines Engagements bereits mehrfach in Haft war, überzeugt.

In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong gibt es seit Monaten Massenproteste, die immer häufiger in Gewalt umschlagen. Die Proteste richteten sich zunächst gegen ein geplantes Gesetz, das erstmals auch Auslieferungen nach Festland-China ermöglicht hätte. Inzwischen fordert die Protestbewegung umfassende demokratische Reformen und die Absetzung der pro-chinesischen Regierung in der Millionenmetropole. (mim/sda/afp)

