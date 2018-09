Sex zwischen Homosexuellen in Indien nicht mehr strafbar 😲

Wenn Kühe mehr gelten als Frauen – ein indischer Fotograf klagt an

Ein Projekt eines indischen Fotografen soll auf die Problematik von Frauenrechten aufmerksam machen und stellt die Frage: Warum werden in Indien Kühe besser geschützt als Frauen?Â

In Indien scheinen Kühe mehr zu zählen als Frauen. Für indische Hindus sind Kühe heilig. In religiösen Überlieferungen gilt die Kuh als physische und spirituelle Ernährerin und als Mutter der Planeten. Verschiedene Götter sollen sich den Menschen in Form einer Kuh gezeigt haben.

Geschriebene Gesetze, aber auch Selbstjustiz nehmen die Kühe in den Schutz:

Nicht, dass Kühe diesen Schutz nicht verdienen würden. Gleichzeitig aber machen immer wieder Vergewaltigungen, Folter und Gewalt an Frauen …