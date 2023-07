Stromumwandler in Indien explodiert – mindestens 16 Tote

Bei der Explosion eines Stromumwandlers sind in Indien mindestens 16 Menschen gestorben. Sie seien am Mittwoch an einem Stromschlag an den Ufern des Flusses Alaknanda im Distrikt Chamoli im Bundesstaat Uttarakhand gestorben, berichteten indische Medien wie der «Indian Express» unter Berufung auf Behörden.

Mehrere weitere Menschen seien verletzt und in Spitäler gebracht worden. Der Regierungschef des betroffenen Bundesstaates, Pushkar Singh Dhami, sprach sein Beileid aus und ordnete eine Untersuchung an, wie der örtliche Fernsehsender NDTV berichtete. (sda/dpa)