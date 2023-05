Narendra Modi weiht neues Parlamentsgebäude ein – Opposition boykottiert

In Indien hat Premierminister Narendra Modi ein neues Parlamentsgebäude eingeweiht, während 20 Oppositionsparteien die Zeremonie dazu boykottierten. «Das neue Parlamentsgebäude ist eine Reflexion der Bestrebungen des neuen Indiens» , twitterte Modi am Tag der Zeremonie am Sonntag.

Zehntausende protestieren in Israel erneut gegen Regierung

In Israels Küstenmetropole Tel Aviv haben am Samstagabend erneut Zehntausende Menschen gegen die rechts-religiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. Auch in Haifa und Jerusalem gingen Tausende, in weiteren Orten des Landes Hunderte auf die Strassen, wie israelische Medien berichteten. Nach Angaben der Organisatoren waren in rund 150 Städten Kundgebungen geplant. Wegen einer von der Regierung geplanten Justizreform kommt es seit Monaten landesweit immer wieder zu Massenprotesten.