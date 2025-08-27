wechselnd bewölkt26°
DE | FR
burger
International
Indien

Mehr als 30 Tote bei Erdrutsch auf Pilgerweg in Indien

A man salvages belongings on a cart from the remains of a house damaged in flash floods in Jammu, India, Wednesday, Aug. 27, 2025. (AP Photo/Channi Anand) India Flash Floods
Starker Regen hat dazu geführt, dass Stein- und Erdmassen sich gelöst haben. Bild: keystone

Mehr als 30 Tote bei Erdrutsch auf Pilgerweg in Indien

27.08.2025, 14:0527.08.2025, 14:05
Mehr «International»

Ein Erdrutsch auf einem bekannten Pilgerweg im indisch verwalteten Teil Kaschmirs hat nach Medienberichten mehr als 30 Menschenleben gekostet.

Die Zahl der Todesopfer sei einen Tag nach dem Unglück auf 32 gestiegen, berichteten die Nachrichtenagentur PTI und andere indische Medien unter Berufung auf die Behörden. Mindestens 20 Menschen seien verletzt worden.

Starker Regen hatte dazu geführt, dass Erd- und Gesteinsmassen auf einer der Routen zum hinduistischen Tempel Vaishno Devi in der Himalaya-Region stürzten. Pilgerreisen zum Tempel wurden den Berichten zufolge ausgesetzt. Der Verlust von Leben wegen eines Erdrutsches auf dem Weg zu dem Tempel stimme ihn traurig, schrieb Indiens Ministerpräsident Narendra Modi auf der Plattform X.

Lang anhaltender Regen in der aktuellen Monsunzeit führten in den vergangenen Tagen zu Sturzfluten und Erdrutschen in verschiedenen Gebieten des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kaschmir. Laut der Zeitung «Hindustan Times» verloren dabei innerhalb von zwölf Tagen mindestens 136 Menschen ihr Leben. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Vater versteckt sich mit seinen 3 Kindern in neuseeländischer Wildnis
1 / 11
Vater versteckt sich mit seinen 3 Kindern in neuseeländischer Wildnis

Tom Phillips soll seine drei Kinder in die Wildnis Neuseelands gebracht und dort versteckt haben.
quelle: polizei neuseeland
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sandsturm rollt über Arizona und Nevada
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
3
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
4
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
5
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
Meistkommentiert
1
Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A +++ Fix: Leverkusen holt Vazquez
2
Tiktok-Trend: Experten warnen eindringlich vor «männlicher» Diät
3
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
4
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
5
Angriff auf watson-Journalisten in Lausanne – eine rote Linie ist überschritten
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Almaty schreibt Geschichte +++ Stuttgart zittert sich weiter +++ Gaudu neuer Vuelta-Leader
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Alles ausser ein Blitz – Kugelstosser läuft die 100 m an der WM in 15,66 s
Israel tötet erneut 5 Journalisten – so rechtfertigt das Land den Angriff auf ein Spital
Die Attacke hatte weltweit Empörung ausgelöst. In einem Krankenhaus in Gaza starben unter anderem fünf Journalisten nach israelischem Beschuss. Der Grund für den Angriff ist kaum zu glauben.
Die israelischen Angriffe auf ein Krankenhaus im Gazastreifen mit zwanzig Toten, darunter fünf Journalisten, haben nach Angaben Israels einer mutmasslichen Kamera der radikalislamischen Hamas gegolten. Die Angriffe seien am Montag erfolgt, nachdem «eine Kamera identifiziert wurde, die von der Hamas im Bereich des Nasser-Krankenhauses positioniert worden war», erklärten die israelischen Streitkräfte am Dienstag. Bei sechs der getöteten Menschen habe es sich um «Terroristen» gehandelt.
Zur Story