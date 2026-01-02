wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Brand in Crans-Montana: Restaurant-Angestellter kritisiert Normalbetrieb

Crans-Montana hat Hochsaison, der touristische Betrieb geht weiter.
Crans-Montana hat Hochsaison, der touristische Betrieb geht weiter.Bild: watson

«Uns geht es nicht gut» – Restaurant-Angestellter kritisiert Normalbetrieb

In Crans-Montana ist Hochsaison. Während manche Restaurants und Bars noch nicht wissen, wann sie wieder öffnen, läuft der Betrieb in anderen weiter. Ein Angestellter übt daran Kritik.
02.01.2026, 16:3202.01.2026, 16:32
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

Am zweiten Tag nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana berichten vor der Bar «Le Constellation» Medienschaffende aus aller Welt, während die Polizei ihre Ermittlungen fortsetzt und Trauernde vor Ort noch immer Blumen ablegen.

Unglücksort Medienaufkommen
Der Bereich um das Lokal «Le Constellation» ist noch immer gesperrt.Bild: watson

Tourismus am Unglücksort

Nur wenige Schritte entfernt schlendern Touristinnen und Touristen durch die Gassen. Sie teilen sich die Strassen mit Menschen, denen man den Schock und die Trauer an den Gesichtern ablesen kann.

Auch einige der Feriengäste wirken betroffen. Eine Touristin aus Italien sagt zu watson, dass sie den Opfern am Ort des Geschehens am Vorabend Respekt gezollt habe. Sie und ihre Begleitung hätten sich aber trotz der Katastrophe entschieden, ihre Ferien fortzuführen.

Restaurant Crans-Montana
In diesem Restaurant hat sich der Betreiber noch nicht entschieden, ob er am Abend öffnen soll. Bild: watson

Während sich einige Restaurants zum Öffnen bereit machen, bleiben andere noch geschlossen. Der Wirt eines Restaurants im Dorfzentrum sagt zu watson, er habe noch nicht entschieden, ob er an diesem Tag bereits wieder Gäste empfangen könne.

An der Tür einer Bar hängt ein Zettel, auf dem steht, dass man aus Respekt vor den Opfern am Neujahrstag geschlossen bleibe.

Crans-Montana Zettel bei der Bar
«Wir haben keine Lust, heute zu feiern», heisst es am Eingang einer Bar in der Nähe des Unglücksortes.Bild: watson

Angestellter: «Uns geht es nicht gut»

In einem eleganten Restaurant unweit der Unglücksstelle herrscht Normalbetrieb, auf der Terrasse sitzen Menschen in dicken Daunen- und Felljacken in der Sonne. Im Inneren des Restaurants sind die Angestellten an der Arbeit, hantieren in der Küche oder hinter der Bar. Ihre Gesichter sind ernst, die Stimmung ist gedrückt.

Ein Angestellter kommt hinter der Bar hervor, unter seinen Augen liegen tiefe Schatten. Er will anonym bleiben. Auf die Frage, wieso das Restaurant weiterhin geöffnet bleibt, antwortet er, dass er sich dasselbe frage.

«Die Stimmung unter den Angestellten ist extrem bedrückt, es geht uns nicht gut», sagt er. Viele von ihnen seien in der Silvesternacht selbst vor Ort gewesen, einige hätten Freunde und Bekannte verloren.

«Wir denken den ganzen Tag an das, was passiert ist.»
Anonymer Restaurant-Angestellter

Die Entscheidung, trotz allem geöffnet zu bleiben, habe der Betreiber des Restaurants gefällt. Er selbst sei nicht vor Ort, sagt sein Angestellter.

Dass sie nun Gäste in Ferienstimmung bedienen müssten, als wäre nichts geschehen, sei schwer zu ertragen, sagt der Mann.

«Gestern beklagten sich Gäste, weil sie 20 Minuten auf ihr Essen warten mussten.»
Anonymer Restaurant-Angestellter

Zum Schluss kritisiert der Mann die Sicherheitsvorkehrungen in anderen Restaurants und Bars im Ort. Hier mischt sich Wut in seine Stimme: «Das hätte auch bei uns oder in einer anderen Bar geschehen können.»

Er hoffe darauf, dass sich nun etwas ändere. Dass mehrere Bars schon an diesem Abend wieder normal öffnen würden, stimme ihn skeptisch.

Das Telefon klingelt, der Angestellte geht ran. Die Arbeit geht weiter.

«Es gibt keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben»

Video: watson/hanna hubacher, lucas zollinger

Mehr zur Brandkatastrophe in Crans-Montana:

19-jähriger Überlebender: «Ich konnte nicht mehr atmen»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
1 / 24
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
quelle: x
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Augenzeuge schildert seine Flucht aus der brennenden Bar
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
12
«Es gibt keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben»
Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana steht die Bevölkerung unter Schock. Eine 19-Jährige erzählt, wie sie die Horrornacht erlebt hat.
Am Abend nach der verheerenden Silvesternacht in Crans-Montana sind dort auf einem Platz nahe der Bar «Le Constellation» viele Menschen aus dem Ort zusammengekommen.
Zur Story