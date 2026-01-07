sonnig-2°
DE | FR
burger
International
Iran

Irans Präsident ruft Sicherheitskräfte zu teilweiser Zurückhaltung auf

epa12620982 Iranian president Masoud Pezeshkian speaks during the sixth anniversary of late Iran&#039;s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Quds Force commander Qasem Soleimani death, in Tehran, ...
Massud Peseschkian, Präsident der Islamischen Republik Iran.Bild: keystone

Irans Präsident ruft Sicherheitskräfte zur Zurückhaltung auf – mit einem Aber

07.01.2026, 15:4607.01.2026, 15:54

Irans Präsident Massud Peseschkian hat die Sicherheitskräfte zur Zurückhaltung im Umgang mit den landesweiten Demonstrationen aufgerufen – solange die nationale Sicherheit nicht gefährdet werde.

Es ist unklar, was Peseschkian mit «nationaler Sicherheit» meint. Die Proteste, die vor rund zehn Tagen in der Hauptstadt Teheran begonnen hatten, weiteten sich rasch auf zahlreiche andere Städte des Landes aus. Ging es zunächst um einen Protest gegen die Wirtschaftskrise, eint die Demonstranten seit Tagen die Forderung nach dem Sturz des Regimes und der Islamischen Republik.

Auffällig dabei: Viele der Parolen, die auf Aufnahmen von den Protesten zu hören sind, sprechen sich für die 1979 gestürzte Pahlavi-Dynastie aus. Der iranische Kronprinz Reza Pahlavi ist seit der Islamischen Revolution im Exil und hat einen Plan für eine Übergangsphase zu einer säkularen Demokratie ausgearbeitet.

Der Protest von Händlern, die seit Tagen wegen der verschärften Wirtschaftskrise auf die Strasse gehen, sei aus Sicht der Regierung legitim, sagte Vizepräsident Mohammad-Dschafar Ghaempanah am Rande einer Kabinettssitzung. Gegen «bewaffnete Randalierer» werde jedoch ohne Nachsicht vorgegangen.

Der oberste Führer der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Chamenei, hatte bereits zu Härte gegen «Unruhestifter» aufgerufen und zugleich ebenfalls von einem berechtigten Protest der Händler gesprochen.

Zuletzt war es vor allem auf dem Land zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Mindestens 34 Demonstrierende seien seit Ausbruch der Proteste bei Konfrontationen mit der Staatsmacht ums Leben gekommen, berichtete das in den USA ansässige Menschenrechtsnetzwerk HRANA. Auch zwei Sicherheitskräfte wurden demnach getötet.

(rbu) mit Material von sda und dpa

Mehr zum Thema:

Aktivisten: 29 Tote bei Protesten im Iran – 1200 Festnahmen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Gesichter des Protestes gegen das Regime in Iran
1 / 19
Die Gesichter des Protestes gegen das Regime in Iran
Der Auslöser für die Proteste war der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini. Die 22-Jährige starb wohl, weil sie ihr Kopftuch nicht so getragen hatte, wie die iranischen Mullahs und das iranische Gesetz es für Frauen vorsehen. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar. Amini wurde zu einer Ikone im Kampf für Freiheit.
quelle: keystone / abedin taherkenareh
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Iranische Sängerin trotzt den Mullahs
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Massenprotest in Jerusalem gegen Wehrpflicht – Bus überrollt Menschen
Bei einem Massenprotest Tausender Ultraorthodoxe gegen ihre Rekrutierung in Israel hat laut israelischen Polizeiangaben ein Busfahrer mehrere Teilnehmer mit seinem Fahrzeug erfasst.
Ein junger Mann sei unter dem Bus eingeklemmt und für tot erklärt worden, meldete der Rettungsdienst Magen David Adom. Demnach wurden auch mehrere Menschen verletzt. Der Busfahrer wurde laut Polizei festgenommen.
Zur Story