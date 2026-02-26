freundlich17°
Valtellina: Zwei Tote bei Lawinenunglück in Norditalien

Zwei Tote bei Lawinenunglück in Norditalien

26.02.2026, 15:2226.02.2026, 15:22

Bei einem Lawinenunglück in Norditalien sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Am Vormittag habe sich in der Alpenregion Valtellina eine Lawine gelöst und die beiden unter sich begraben, teilte die italienische Bergwacht mit.

Bei den Toten handelt es sich um einen Mann sowie eine Frau. Die Nationalitäten der beiden waren zunächst nicht bekannt.

Wie auch in anderen Ländern der Region ist in Norditalien die Lawinenlage seit einigen Wochen angespannt. Die Lawinengefahr war zuletzt deutlich gewachsen. (hkl/sda/dpa)

Gämse rettet sich aus Lawine im Hoch-Ybrig
