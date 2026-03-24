Soldaten der 82. Luftlandedivision. (Archivbild, 2020) Bild: AP

Iran-Krieg: USA verlegen Tausende Fallschirmjäger in den Nahen Osten

Die USA bauen ihre Militärpräsenz im Nahen Osten weiter aus: Tausende Fallschirmjäger sollen verlegt werden.

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Das US-Verteidigungsministerium wird Insidern zufolge Tausende Soldaten der 82. Luftlandedivision in den Nahen Osten verlegen. Es sei keine Entscheidung gefallen, die Fallschirmjäger im Iran einzusetzen, sagte eine von insgesamt zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Sie sollten zunächst die Kapazitäten für mögliche künftige Einsätze erhöhen.

Beide Insider machten keine Angaben dazu, wo in der Region die Soldaten stationiert werden sollen und wann sie dort ankommen werden. Die US-Armee verwies Anfragen an das Präsidialamt in Washington, das zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen war.

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USA verstärken Kräfte in der Region

Die Verlegung folgt auf die Entsendung Tausender Marineinfanteristen und Seeleute an Bord des Kriegsschiffs USS «Boxer» und weiterer Schiffe in der vergangenen Woche. Damit bauen die USA ihre militärische Präsenz in der Region aus, während die Regierung in Washington zugleich Gespräche mit dem Iran anstrebt.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag auf seiner Online-Plattform Truth Social die Frist für eine Bombardierung iranischer Kraftwerke verlängert. Er begründete dies mit dem «produktiven» Austausch mit der Regierung in Teheran. Der Iran wies jedoch zurück, dass es derartige Verhandlungen gegeben habe.

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