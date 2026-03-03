Medienberichte: Chameneis Sohn zum obersten Führer gewählt

Mojtaba Chamenei, abgelichtet 2019. Bild: tasnim news/wikimedia commons

Der Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, Motjaba Chamenei, ist laut Medienberichten zufolge zum neuen obersten Führer des Irans erkoren worden. Unter anderem berichtete die israelische Zeitung Haaretz unter Berufung auf lokale Quellen.

Demnach sei der 56-Jährige vom sogenannten «Expertenrat» zum Nachfolger seines Vaters gewählt worden. Der Rat habe die Wahl online durchgeführt, zumal sein ordentliches Tagungsgebäude am Dienstagnachmittag von Israel bombardiert worden war.

Motjaba Chamenei galt seit langem als wichtige Figur im Hintergrund des Mullah-Regimes. Nach dem Tod des Präsidenten Ebrahim Raisi bei einem Flugzeugabsturz 2024 wurde er von verschiedenen Medien bereits als potentieller Nachfolger des Ajatollahs gehandelt. (cpf)

