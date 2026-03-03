klar
Iran

Medienberichte: Chameneis Sohn zum obersten Führer gewählt

03.03.2026, 22:3203.03.2026, 22:36
Mojtaba Khamenei/Chamenei, 2019.
Mojtaba Chamenei, abgelichtet 2019.Bild: tasnim news/wikimedia commons

Der Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, Motjaba Chamenei, ist laut Medienberichten zufolge zum neuen obersten Führer des Irans erkoren worden. Unter anderem berichtete die israelische Zeitung Haaretz unter Berufung auf lokale Quellen.

Demnach sei der 56-Jährige vom sogenannten «Expertenrat» zum Nachfolger seines Vaters gewählt worden. Der Rat habe die Wahl online durchgeführt, zumal sein ordentliches Tagungsgebäude am Dienstagnachmittag von Israel bombardiert worden war.

Motjaba Chamenei galt seit langem als wichtige Figur im Hintergrund des Mullah-Regimes. Nach dem Tod des Präsidenten Ebrahim Raisi bei einem Flugzeugabsturz 2024 wurde er von verschiedenen Medien bereits als potentieller Nachfolger des Ajatollahs gehandelt. (cpf)

+++ Update folgt +++

Iran
Iran-Krieg in Bildern
1 / 20
Iran-Krieg in Bildern

USA und Israel haben am 28. Februar 2026 den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.
quelle: keystone
Statt über den Iran sprach Trump an der Pressekonferenz lieber über … Vorhänge
Video: watson
avatar
Mulumbi
03.03.2026 22:40registriert April 2024
Mal schauen wie lange er es macht. Ich gebe ihm eher ein paar Tage als Wochen.
230
avatar
JonSerious
03.03.2026 22:43registriert Februar 2015
Krasser "Regime-Change", Donnie, moll. 👏
236
