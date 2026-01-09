Irans Justiz kündigt harte Strafen für Demonstranten an

wechselnd bewölkt, Regen
Iran: Justiz kündigt harte Strafen für Demonstranten an

09.01.2026, 13:2709.01.2026, 13:27

Irans Justiz hat den Demonstrierenden enorme Strafen angedroht.

«Die Bestrafung der aufrührerischen und unruhestiftenden Elemente wird entschlossen, maximal und ohne jegliche gesetzliche Nachsicht erfolgen», sagte Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi dem staatlichen Rundfunk zufolge.

FILE - An Iranian female opposition supporter reacts as she attends a protest in Tehran, Iran, Friday, Sept. 18, 2009, in competition with government-sponsored mass rallies to mark an annual anti-Isra ...
Bei vergangenen Protestwellen hatte die Justiz auch Todesurteile verhängt.Bild: keystone

Am Donnerstagabend hatte der Iran die grössten Demonstrationen seit Beginn der aktuellen Protestwelle erlebt. Der iranische Sicherheitsapparat schaltete das Internet für die Bevölkerung vollständig ab.

Nachdem Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstrierende eröffnet haben sollen, mehrten sich unbestätigte Berichte über zahlreiche Tote.

Bei vergangenen Protestwellen hatte die Justiz auch Todesurteile verhängt. Im Herbst 2022 waren Menschenmassen unter dem Motto «Frau, Leben, Freiheit» auf die Strasse gegangen. Im Zusammenhang mit den Aufständen liess der Staat danach mindestens zwölf Menschen hinrichten. (sda/dpa)

Themen
Heftige Proteste im Iran – Demonstrierende fordern Tod des Regimes
Video: watson
