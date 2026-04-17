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Iran öffnet die Strasse von Hormus während der Waffenruhe

Iran öffnet die Strasse von Hormus während der Waffenruhe

17.04.2026, 15:0517.04.2026, 15:51

Der Iran gibt die Strasse von Hormus für sämtliche Handelsschiffe frei. Die Öffnung soll während der gesamten Dauer der Waffenruhe gelten. Dies erklärte Aussenminister Abbas Araghtschi am Freitag auf X.

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Er sprach von einer «vollständigen Öffnung» der wichtigen Schifffahrtsroute für den verbleibenden Zeitraum der Waffenruhe. Die Passage erfolge über koordinierte Routen, wie sie von der iranischen Hafen- und Seefahrtsbehörde festgelegt wurden.

Die Öffnung steht im Zusammenhang mit der vereinbarten Waffenruhe im Libanon. Zuvor hatten die USA eine Seeblockade angekündigt, nachdem der Iran die strategisch wichtige Meerenge wochenlang faktisch geschlossen hatte.

US-Präsident Donald Trump reagierte umgehend und schrieb auf seiner Plattform Truth Social: «IRAN HAS JUST ANNOUNCED THAT THE STRAIT … IS FULLY OPEN … THANK YOU!»

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Trotz der Öffnung hält Washington an seiner Linie fest: Trump kündigte an, die US-Seeblockade für Schiffe mit Bezug zu iranischen Häfen beizubehalten – zumindest so lange, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen sind.

Eine offizielle Reaktion aus Washington zur weiteren Umsetzung blieb zunächst aus. Die aktuelle Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist bis zum 22. April befristet. (mke)

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Overton Window
17.04.2026 15:24registriert August 2022
Sprich, im Gegensatz zu Israel hört Iran sofort auf sich zu verteidigen sobald es nicht mehr angegriffen wird statt noch jahrelang nachzutreten.
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