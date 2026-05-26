sonnig31°
DE | FR
burger
International
Iran

Israel weitetet Bodeneinsätze im Libanon aus

Israel weitetet Bodeneinsätze im Libanon aus

26.05.2026, 17:1926.05.2026, 17:19
Israeli attacks on southern Lebanon continue NABATIEH, LEBANON - MAY 24: Smoke rises following the Israeli attack on Ali al-Tahir area despite the ceasefire in Nabatieh, Lebanon on May 24, 2026. Ramiz ...
Explosionen durch einen israelischen Luftschlag im Libanon. (24.05.2026)Bild: www.imago-images.de

Israels Armee hat ihre Bodeneinsätze im Nachbarland Libanon ausgeweitet. Ziel sei es, die direkte Bedrohung für die israelischen Bürger sowie israelische Soldaten abzuwehren, sagte ein Militärvertreter der Deutschen Presse-Agentur.

Aus libanesischen Sicherheitskreisen hiess es, schwere israelische Angriffe im Süden deuteten auf eine mögliche Ausweitung der Bodenoffensive in Richtung Norden hin. Seit einem Aufruf der israelischen Armee zur Evakuierung der Stadt Nabatija habe es mindestens 20 Angriffe gegeben, hiess es. Im Libanon herrscht Sorge vor einer erneuten dauerhaften Besatzung des Südens. Israel war 1982 in das Nachbarland einmarschiert und erst 2000 wieder abgezogen.

Der israelische Militärvertreter sagte, dass die Armee «gezielte» Einsätze auch in Gegenden jenseits der sogenannten «gelbe Linie», die sechs bis zehn Kilometer entfernt von der israelischen Grenze im Südlibanon verläuft, begonnen habe. Hinter dieser Linie waren bereits zuvor israelische Bodentruppen stationiert. In dieser Zone liegen auch Dutzende libanesische Dörfer.

Berichte: Auch Einsätze nördlich des Litani-Flusses

Laut mehreren Medien sollen israelische Bodentruppen auch Einsätze nördlich des Litani-Flusses ausführen. Dieser verläuft etwa 30 Kilometer nördlich der israelischen Grenze. Laut einem früheren Abkommen sollte sich die Hisbollah-Kämpfer hinter diesen Fluss zurückziehen. Unter anderem die israelische Nachrichtenseite «ynet» berichtete, Ziel der Ausweitung der Bodeneinsätze sei es auch, gegen die von der Hisbollah eingesetzten Sprengstoffdrohnen vorzugehen und die vom Iran unterstützte Miliz weiter zurückzudrängen.

Israels Armee hatte am Nachmittag wieder Beschuss mit mehreren mit Sprengstoff beladenen Drohnen der vom Iran unterstützten Miliz gemeldet.

Am Montagabend hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bereits angekündigt, dass die Angriffe auf die Hisbollah verstärkt würden. Im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit April 2026 eigentlich eine Waffenruhe. Die gegenseitigen Angriffe wurden jedoch nicht eingestellt. (sda/dpa)

Mehr News aus Nahost:

Hisbollah-Chef ruft zum Sturz der Regierung im Libanon auf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Israelischer Polizeiminister Ben-Gvir provoziert auf X mit Erniedrigung von Gaza-Hilfsflotte-Aktivisten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Historische Hitzewelle» hat Europa im Griff – in der Schweiz dürften Rekorde purzeln
Europa erlebt gerade eine für Mai doch ungewöhnliche Hitzewelle. An verschiedenen Orten – auch in der Schweiz – kletterte das Thermometer bereits an diesem Wochenende über die 30-Grad-Marke. Hinter den hohen Temperaturen steckt das Phänomen der Hitzeglocke (Englisch: «heat dome»).
Zur Story