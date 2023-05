Iran will keine Politiker mehr mit zwei Staatsbürgerschaften

Heute leben Millionen von Iranerinnen und Iranern im Ausland. Nach der islamischen Revolution von 1979 wanderten zahlreiche Einwohner des Landes nach Europa, in die USA oder nach Kanada aus. Auch in den Jahrzehnten danach zog es viele Menschen aus dem Iran für Arbeit, Studium oder wegen politischer Verfolgung ins Ausland. (sda/dpa)

Im Iran dürfen künftig Politiker mit einer zweiten Staatsbürgerschaft nicht mehr für das Parlament kandidieren. Ebenso wird Iranerinnen und Iranern, die einen ständigen Wohnsitz in einem anderen Land haben, die Parlamentstätigkeit untersagt. Das iranische Parlament verabschiedete ein entsprechendes Gesetz am Sonntag, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA weiter berichtete.

Drei Tote durch Schüsse in Nachtclub in Kansas City

Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Kansas City sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Zwei der Opfer starben noch am Tatort, ein weiteres im Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Notruf sei gegen 1.25 Uhr morgens (Ortszeit) eingegangen. Die Polizei habe einen der Getöteten im Club und einen weiteren ausserhalb des Gebäudes gefunden. Es handelt sich laut Polizei wahrscheinlich um Erwachsene, zu deren Alter und Geschlecht es aber noch keine Angaben gab.