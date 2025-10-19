wechselnd bewölkt11°
International
Iran

Iranischer Uran-Vorrat soll weiterhin in Nuklearanlagen sein

Iranischer Uran-Vorrat soll weiterhin in Nuklearanlagen sein

19.10.2025, 14:5919.10.2025, 14:59

Der Iran lagert laut Rafael Grossi, Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, weiterhin angereichertes Uran in seinen Nuklearanlagen. Grossi fordert, dass die IAEA Zugang zu diesem Material erhält.

FILE - An Iranian security official in protective clothing walks through part of the Uranium Conversion Facility just outside the Iranian city of Isfahan, March 30, 2005. (AP Photo/Vahid Salemi, File) ...
Der Iran soll weiterhin angereichertes Uran in seinen Nuklearanlagen haben.Bild: keystone

Gemäss den Informationen der IAEA befindet sich der Grossteil der knapp 409 Kilogramm angereicherten Urans, über die der Iran verfügt, weiterhin in den Nuklearanlagen in Isfahan, Fordo und Natanz. Das sagte Grossi in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag».

Diese Anlagen wurden im Sommer von den USA und Israel bombardiert. Dabei wurden sie laut Grossi massiv beschädigt. Der IAEA-Direktor will, dass die Organisation Zugang zu den Anlagen und dem Material erhält. «Dafür wird die volle Kooperation Irans nötig sein. Das wird nur der Fall sein, wenn der Iran darin ein nationales Interesse sieht», sagte Grossi.

Er sehe weiterhin Spielraum für eine diplomatische Lösung. Die Iran-Frage könne jedoch nicht losgelöst vom Kontext der Region betrachtet werden, in der sich die Sicherheitslage gerade dramatisch verändere. Letztendlich entscheide sich die Lage im Nahen Osten an der Palästinenserfrage und der Zukunft Irans. (dab/sda)

