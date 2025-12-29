wechselnd bewölkt-1°
Konsum - Detailhandel

Coop senkt Rabatte auf bald ablaufende Lebensmittel

Weniger Rabatt, dafür früher erhältlich: Neue Preisgestaltung bei Coop.
Weniger Rabatt, dafür früher erhältlich: Neue Preisgestaltung bei Coop. bild: coop

Coop senkt Rabatte auf bald ablaufende Lebensmittel – doch es gibt eine gute Nachricht

Im Januar gibt es bei Coop Änderungen: Statt 50 Prozent Rabatt auf Produkte kurz vor dem Verfallsdatum gewährt der Lebensmittelriese nun 40 Prozent Rabatt – dafür aber schon früher.
29.12.2025, 11:1729.12.2025, 11:17

Kurz vor Ladenschluss reduziert Coop den Preis von Lebensmitteln, die bald ablaufen. Bislang wurden die Produkte im Rahmen der Aktion «Verwenden statt Verschwenden» zu 50 Prozent günstiger angeboten.

Ab dem 6. Januar gewährt Coop nur noch 40 Prozent Rabatt auf die Produkte, die bald ablaufen. Die reduzierten Preise sollen künftig aber nicht erst kurz vor Ladenschluss, sondern schon früher angeboten werden, wie der Blick berichtet. «Neu müssen diese nicht zwingend erst am Tag des letztmöglichen Verkaufszeitpunkts geschehen», so Coop. Über den genauen Zeitpunkt entscheidet jedoch jede Filiale selbst.

Der Lebensmittelriese betrachtet die Absenkung der Rabatte im nächsten Jahr nicht als Gegensatz zu seinem Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung.

Bisher bleibt der Erfolg im Kampf gegen Food Waste in der Schweiz begrenzt: Zwischen 2017 und 2024 ging die Menge der weggeworfenen Lebensmittel nur um 5  Prozent zurück. (cst)

