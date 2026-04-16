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Neue Verhandlungsrunde Iran–USA noch unklar

KEYPIX - U.S. Vice President JD Vance, center, walks with Pakistan&#039;s Chief of Defence Forces and Chief of Army Staff Field Marshall Asim Munir, left, and Pakistani Deputy Prime Minister and Forei ...
(vlnr.) Pakistans Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, US-Vizepräsident JD Vance und der Pakistanische Aussenminister Mohammad Ishaq Dar bei den Verhandlungen zwischen Iran und den USA.Bild: keystone

Entscheidung über zweite Iran-USA-Verhandlungsrunde noch offen

16.04.2026, 13:5416.04.2026, 13:54

Vermittler Pakistan bestätigt Spekulationen über schnelle weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA bislang nicht. Das Land habe «offene Gesprächskanäle mit den betroffenen Parteien aufrechterhalten», sagte ein Aussenamtssprecher in Islamabad.

Aus Diplomatenkreisen erfuhr die Nachrichtenagentur DPA, ein neuer Gesprächstermin zwischen den Kriegsparteien werde erst nach der Rückkehr des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif am Samstag festgelegt.

Sharif ist seit Mittwoch auf einer mehrtägigen Reise unterwegs, die ihn nach Saudi-Arabien, Katar und in die Türkei führt. Pakistans Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, war am Mittwoch zu Gesprächen in der iranischen Hauptstadt Teheran eingetroffen. Munir gilt als einer der einflussreichsten Vermittler zwischen den USA und dem Iran.

Trump stellt zweite Verhandlungsrunde in Aussicht

Bis zum kommenden Mittwoch gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Erste Verhandlungen in Islamabad zwischen den Kriegsparteien endeten am vergangenen Wochenende ohne Ergebnis. US-Präsident Donald Trump stellte zuletzt eine zweite Verhandlungsrunde in Aussicht. Es «könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren», sagte er am Mittwoch der «New York Post», nannte jedoch keine weiteren Details. (nil/sda/dpa)

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