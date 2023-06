Iran kündigt eigene Hyperschallrakete an – das sind die Details

Mit den iranischen Raketen käme noch ein Spieler aufs Feld: China. Peking leiste «verdeckte militärische Unterstützung» für das Raketenprogramm des Iran, sagte die China-Expertin Angela Stanzel von der «Stiftung Wissenschaft und Politik» in Berlin dem BR. Die Regierung in Peking lasse solche Geschäfte zu, weil sie den aussenpolitischen Interessen Chinas dienten, sagt Stanzel im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Der Iran betont laut Inra, die neu entwickelten Waffen nur zur Landesverteidigung einsetzen zu wollen. Schon jetzt ist aber bekannt, dass Teheran seine Schahed-Drohnen an Russland geliefert hat. Der Bayerische Rundfunk berichtete, dass dem bald auch Raketen folgen könnten. «Sollte es dazu kommen, könnte es eine Kräfteverschiebung im Ukraine-Krieg geben. Denn die iranischen Raketen sind inzwischen äusserst zielgenau», wie der Münchner Raketenexperte Markus Schiller dem BR sagte.

Der Name bezieht sich auf die antike Stadt Kheibar im heutigen Saudi-Arabien , die für eine Schlacht im siebten Jahrhundert bekannt ist. Damals soll der Legende nach die Armee des Propheten Mohammed eine Oase mit jüdischen Einwohnern brutal erobert haben.

Die neue Rakete soll bereits erste Tests bestanden haben und bald der Öffentlichkeit vorgestellt werden, sagte Hajizadeh, der Kommandeur der Luftwaffe der Revolutionsgarde ist. Die Rakete solle demnach eine Geschwindigkeit von 12 bis 13 Mach (14'700 bis 16'000 km/h) erreichen. Sie solle ausserdem in der Lage sein, auch ausserhalb der Erdatmosphäre zu fliegen. Hajizadeh sagte weiterhin, die neue Waffe könne allen Verteidigungssystemen ausweichen. Die Angaben können nicht unabhängig bestätigt werden.

