Iran: Bekannte iranische Journalistin Elaheh Mohammadi festgenommen

Bekannte iranische Journalistin festgenommen

25.02.2026, 13:3625.02.2026, 13:36

Die bekannte iranische Journalistin Elaheh Mohammadi ist festgenommen worden.

Wie die Menschenrechtsorganisation Hengaw und eine informierte Quelle in Teheran berichteten, wurde die Reporterin am Mittwoch inhaftiert. Der genaue Grund dafür war zunächst unbekannt. Von der Justiz gab es keine Bestätigung.

Elaheh Mohammadis Verhaftung wurde von der iranischen Justiz bestätigt.Bild: imago

Mohammadi hatte sich während der jüngsten Massenproteste und dem repressiven staatlichen Vorgehen kritisch geäussert. Zuletzt berichtete sie etwa über die bei den Aufständen getöteten Demonstranten oder Inhaftierte und schrieb darüber auch in den sozialen Medien. Ihr Arbeitgeber, die Zeitung «Hammihan», musste wegen kritischer Berichte vor wenigen Wochen den Betrieb einstellen.

Die Journalistin war 2022 international bekanntgeworden, nachdem sie als eine der ersten Journalistinnen über den Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini berichtet hatte und anschliessend inhaftiert wurde. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Nilufar Hamedi von der Zeitung «Shargh» wurde sie unter Spionagevorwürfen angeklagt, verurteilt und schliesslich im Februar 2025 begnadigt. Berichten zufolge verbrachte sie damals insgesamt rund 17 Monate in Haft. (sda/dpa)

