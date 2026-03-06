freundlich10°
Grosse Explosionen nahe Wahrzeichen in Teheran

Der Azadi-Turm gehört zu den bekanntesten Bauwerken Irans.
Der Azadi-Turm gehört zu den bekanntesten Bauwerken Irans.

Grosse Explosionen nahe Wahrzeichen in Teheran

Nahe dem berühmten Azadi-Turm in der iranischen Hauptstadt Teheran sind mehrere heftige Explosionen zu sehen gewesen. Aufnahmen zeigen grosse Feuerbälle und Rauchwolken in der Umgebung des bekannten Wahrzeichens im Westen der Stadt.
06.03.2026, 19:59

Der Azadi-Turm gehört zu den bekanntesten Bauwerken Irans. Der rund 50 Meter hohe Turm wurde 1971 zur Feier des 2500-jährigen Bestehens des Persischen Reichs errichtet. Entworfen wurde er vom iranischen Architekten Hossein Amanat. Ursprünglich trug das Bauwerk den Namen «Shahyad-Turm», erst nach der Islamischen Revolution von 1979 wurde es in «Azadi» – auf Deutsch «Freiheit» – umbenannt.

Der grosse Platz rund um den Turm ist einer der wichtigsten öffentlichen Orte Teherans. Er dient regelmässig als Schauplatz für staatliche Feierlichkeiten, politische Demonstrationen und grosse Kundgebungen. Der Turm steht zudem nahe eines Flughafens im Westen der Millionenstadt.

Ob der Azadi-Turm selbst bei den Explosionen beschädigt wurde, ist derzeit unklar. Offizielle Angaben zu Ursache und möglichen Opfern liegen bislang nicht vor. (mke)

Video: watson/https://x.com/GilbertKays
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 24
Iran-Krieg in Bildern

Der Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise. Israel etwa greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an.
quelle: keystone / mohammed zaatari
Iran-Krieg: Massenflucht in Beirut
Video: watson
