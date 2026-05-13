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Erdbeben in Millionenmetropole Teheran – bisher keine Verletzte

Erdbeben in Millionenmetropole Teheran – bisher keine Berichte über Verletzte

In der iranischen Millionenmetropole Teheran hat um kurz vor Mitternacht (Ortszeit) die Erde gebebt.
13.05.2026, 03:5113.05.2026, 03:51

Laut der US-Erdbebenwarte (USGS) hatte das Beben eine Stärke von 4,3. Irans staatlicher Sender Irib gab einen Wert von 4,6 an.

epa12947410 A woman walks next to a mosque in Tehran, Iran, 11 May 2026. US President Donald Trump says Irans counter-proposal to end the ongoing conflict is not acceptable. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Irans Hauptstadt Teheran wurde von einem Erdbeben erschüttert.Bild: keystone

Es ereignete sich demnach östlich der Hauptstadt im Bezirk Pardis in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. Das Beben soll Irib zufolge auch im Vorort Karadsch, rund 40 Kilometer westlich von Teheran, zu spüren gewesen sein. (sda/dpa)

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