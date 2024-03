Indonesische Musliminnen in Jakarta, Indonesien, Mittwoch, 22. März 2023. Bild: keystone

Ramadan 2024 – in diesen Ländern wird am längsten gefastet

Die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang variiert weltweit – und beeinflusst somit die Fastenzeit des Ramadans. Wo am längsten gefastet wird und wo am kürzesten.

Von Montreux bis Mekka – bei allen unterschiedlichen Sitten und Bräuchen gilt bei den Muslimen aus aller Welt eine gemeinsame Grundlage des Glaubens: die fünf Säulen des Islam. Dazu zählt neben den täglichen rituellen Gebeten auch der sogenannte Fastenmonat Ramadan.

Einmal im Jahr fasten Musliminnen und Muslime während eines ganzen Monats. Die Fastenzeit orientiert sich an Sonnenauf- und -untergang. In dieser Zeit wird auf Essen und Trinken verzichtet. An vielen Orten wird das öffentliche Leben heruntergefahren.

Ramadan bedeutet so viel wie «heisser Monat». Er markiert den neunten Monat des islamischen Mondkalenders – jenen Monat, in dem der Koran durch den Propheten Mohammed offenbart wurde. Die Kalenderjahre des Mondkalenders bestehen aus 12 Mondmonaten zu je 29 oder 30 Tagen. Der Fastenmonat fällt damit jedes Jahr in eine andere Zeit. In diesem Jahr beginnt der Ramadan am 10. März und endet am 8. April – mit dem Zuckerfest, dem Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr).

Während der Zeitraum des Ramadans festgeschrieben ist, weichen die Fastenzeiten je nach Standort ab. Denn: Die Anzahl der Tageslichtstunden ist weltweit unterschiedlich. So müssen Musliminnen und Muslime, die näher am Äquator leben, weniger lang fasten als jene, die sich in nördlichen Ländern befinden. So gross sind die Unterschiede der Fastenzeit:

Städte mit den längsten Fastenzeiten

Muslime im hohen Norden müssen lange Tage überstehen – im Schnitt insgesamt 17 Stunden pro Tag.

Was ist, wenn die Tage gar nicht enden? Für solche Fälle sind religiöse Anordnungen erlassen worden,

In Ländern, in denen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang weniger als drei Stunden auseinander liegen, sind religiöse Anordnungen – sogenannte Fatwas – erlassen worden. Diese erlauben den Gläubigen, sich nach den Fastenzeiten von Mekka, dem heiligsten Ort des Islam, zu richten. Die Fastenzeit liegt dort bei ungefähr 14 Stunden.

Städte mit den kürzesten Fastenzeiten

In Nordeuropa müssen Musliminnen und Muslime im Schnitt fünf Stunden länger durchhalten als Gläubige in Christchurch, Neuseeland oder in Buenos Aires, Argentinien.

Weltweite Übersicht

In der Schweiz beträgt die Fastenzeit durchschnittlich 15 Stunden – rund eine Stunde mehr, als in Mekka, Saudi-Arabien, gefastet wird.

