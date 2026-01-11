Hochnebel-1°
DE | FR
burger
International
Island

Björk ruft zur Unabhängigkeit Grönlands auf

Nach Trump-Drohungen: Björk ruft zur Unabhängigkeit Grönlands auf

Island, das Heimatland der Sängerin Björk, ist seit 1944 von Dänemark unabhängig. Es soll Grönland als Vorbild dienen.
11.01.2026, 07:4211.01.2026, 07:52

«Ich wünsche allen Grönländern Segen für ihren Kampf um Unabhängigkeit», schrieb die einflussreiche Musikerin, deren Alben sich millionenfach verkauften, in einem Post auf Instagram. Dazu postete sie ein Bild mit den Umrissen Grönlands in den Farben der Flagge des Landes.

STOCKHOLM 20100830 Singer and songwriter Bjork Gudmundsdottir of Iceland attends the Polar Music Prize newsconference at Grand Hotel in Stockholm, Sweden, on August 30, 2010. STOCKHOLM SWEDEN x10080x ...
Björk wünscht den Grönländern viel Erfolg beim Kamp für die Unabhängigkeit.Bild: www.imago-images.de

Die Insel Grönland ist zwar mittlerweile weitgehend autonom, gehört aber noch zum dänischen Königreich. US-Präsident Donald Trump hatte erstmals 2019 einen Besitzanspruch auf Grönland geäussert.

Björk schrieb weiter: «Der Kolonialismus jagt mir immer wieder eisige Schauder über den Rücken, und der Gedanke, dass meine grönländischen Landsleute von einem grausamen Kolonialherrn zum nächsten wechseln könnten, ist zu schrecklich, um ihn auch nur zu denken.» Und:

«Liebe Grönländer, erklärt eure Unabhängigkeit!»

Island, das Heimatland der Sängerin, ist seit 1944 von Dänemark unabhängig. Björk gehörte laut dem New Yorker Nachrichtenmagazin «Time» im Jahr 2015 zu den 100 einflussreichsten Menschen der Erde.

Reaktionen mit Herz-Emojis, aber auch Kritik

Ihre Fans kommentierten den Post mit Herz-Emojis. Ein User schrieb: «Erklärt die Unabhängigkeit! Lasst euch das nicht gefallen!» Es gibt aber auch Nutzer, die der Sängerin vorwerfen, ihre Unterstützung zur falschen Zeit zum Ausdruck gebracht zu haben und damit den USA in die Hände zu spielen. Einige halten eine Unabhängigkeit für den falschen Schritt: «Grönland muss von der EU und der Nato beschützt werden», heisst es unter anderem.

Grönland war bis 1953 eine Kolonie Dänemarks, hat aber seit 1979 immer grössere Selbstverwaltungsrechte erhalten und ist inzwischen weitgehend autonom. Über Bereiche wie Aussen- und Verteidigungspolitik entscheidet weiter Dänemark – durch die Anbindung an das Königreich ist Grönland auch Teil der Nato. Ein grosser Teil der rund 57'000 Grönländer wünscht sich die vollständige Unabhängigkeit von Dänemark.

Die US-Regierung hatte zuletzt ihre Drohungen hinsichtlich eines Besitzanspruchs auf die Arktisinsel verstärkt und sendete widersprüchliche Signale: Das Weisse Haus schloss einen Militäreinsatz ausdrücklich nicht aus, während Aussenminister Marco Rubio Berichten zufolge von einem Kauf der autonomen Arktisinsel sprach. (dpa) (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Iranische Führung blockiert weiter Zugang zum Internet
Irans Führung blockiert wegen der landesweiten Massenproteste das Internet seit fast zwei Tagen. Die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks berichtete am Morgen auf Twitter: «Es ist jetzt 8:00 Uhr (Ortszeit) morgens im #Iran, wo nach einer weiteren Nacht voller Proteste, die mit Repressionen beantwortet wurden, die Sonne aufgeht. Messungen zeigen, dass die landesweite Internet-Sperre seit 36 Stunden andauert und die Möglichkeiten der Iraner, sich über die Sicherheit ihrer Freunde und Angehörigen zu informieren, stark einschränkt.»
Zur Story