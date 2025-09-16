freundlich14°
Israels Armee stösst in Stadt Gaza vor

Buildings that were destroyed during the Israeli ground and air operations are engulfed by clouds of smoke in the northern Gaza Strip during the sunset, as seen from southern Israel, Monday, Sept. 15, ...
In der Nacht auf den 16. September hat Israel seine Angriffe auf die Stadt Gaza intensiviert.Bild: keystone

«Gaza brennt»: Israels Armee stösst in Stadt Gaza vor

16.09.2025, 07:3016.09.2025, 07:30
Mehr «International»

Das israelische Militär hat in der Nacht seine Angriffe auf die Stadt Gaza massiv intensiviert. «Gaza brennt», schrieb der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Morgen auf Telegram. Die Soldaten kämpften, «um die Voraussetzungen für die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen». Die US-Nachrichtenseite «Axios» zitierte israelische Beamte, denen zufolge es sich um den Beginn der Bodenoffensive in der Stadt handele. Israels Verteidigungsminister schrieb weiter: «Wir werden nicht nachlassen und nicht zurückweichen – bis die Mission abgeschlossen ist.»

Berichte über ununterbrochenes Bombardement

Israelische Kampfflugzeuge flogen in der Nacht laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa nahezu ununterbrochen heftige Attacken auf die im Norden des Gazastreifens gelegene Stadt, begleitet von Artilleriebeschuss. Palästinensischen Medienberichten zufolge drangen danach Panzer in die Stadt ein, in der sich vermutlich noch Hunderttausende Palästinenser aufhalten. Eine Bestätigung der israelischen Armee dafür lag zunächst nicht vor.

Die israelische Nachrichtenseite «Walla» berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Militärgeneralstabs, es habe «eine intensive Operation begonnen, die vielfältiges Feuer gegen zahlreiche Terrorziele umfasst». Und dies sei «erst der Anfang». Nach israelischen Medienberichten waren die schweren Explosionen im Norden des Gazastreifens auch in Israel zu hören.

U.S. Secretary of State Marco Rubio speaks at Ben Gurion International Airport, as he departs Tel Aviv for Qatar following an official visit, near Lod, Israel, Tuesday, Sept. 16, 2025. (Nathan Howard/ ...
Marco Rubio, der US-amerikanische Aussenminister.Bild: keystone

Kurz zuvor hatte US-Aussenminister Marco Rubio Zweifel geäussert, ob der Gaza-Krieg auf diplomatischem Wege beendet werden kann. «Wenn es also nicht auf diese Weise endet, dann muss es durch einen militärischen Einsatz beendet werden», wurde er nach einem Gespräch mit dem US-Sender Fox News während seines Aufenthalts in Israel zitiert. Er glaube, dass Israel diesen Weg selbst nicht bevorzuge.

Angehörige der Geiseln: Es könnte ihre letzte Nacht sein

Das Forum der Angehörigen der von der islamistischen Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln äusserte grosse Besorgnis angesichts der Berichte über die begonnene Einnahme der Stadt Gaza. Nach 710 Nächten in der Gewalt von Terroristen «könnte heute Nacht die letzte Nacht für die Geiseln sein», hiess es in einer Erklärung des Forums. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu entscheide sich bewusst dafür, «sie aus politischen Erwägungen zu opfern».

Er ignoriere dabei völlig die Einschätzungen des Generalstabschefs und der Sicherheitsbehörden, hiess es in der Mitteilung weiter. Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner, von denen sein politisches Überleben abhängt, sind gegen eine Waffenruhe.

epa12380605 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the opening event of a bipartisan delegation of American legislators to Israel, at the Foreign Ministry in Jerusalem, 15 September 2025. ...
Benjamin Netanjahu ist seit 2022 Ministerpräsident von Israel.Bild: keystone

Das israelische Sicherheitskabinett hatte im August die Einnahme der Stadt Gaza gebilligt. Das israelische Militär rief deshalb alle der schätzungsweise eine Million Bewohner der Stadt auf, in sogenannte humanitäre Zonen weiter südlich im von Israel abgeriegelten Küstenstreifen zu flüchten. In Erwartung des Vorstosses flohen nach israelischen und palästinensischen Angaben bereits mehr als 300'000 Menschen aus der Stadt Gaza.

Schwere Vorwürfe gegen Netanjahu

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf palästinensische Quellen, die Hamas habe Geiseln aus unterirdischen Tunneln geholt und in Häuser und Zelte in der Stadt gebracht, um die israelische Armee an Einsätzen in bestimmten Gebieten zu hindern. Die Mutter eines verschleppten Mannes sagte Medien zufolge, ihr Sohn werde in Gaza als menschlicher Schutzschild missbraucht.

Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind. Viele von ihnen befänden sich jetzt in der Stadt Gaza, hiess es in der Erklärung des Forums der Angehörigen. Ministerpräsident Netanjahu trage die persönliche Verantwortung für das Schicksal der Geiseln. «Das israelische Volk wird die Opferung der Geiseln und Soldaten nicht verzeihen», hiess es weiter.

Zahlreiche Hochhäuser zerstört

Die israelische Armee hatte in den vergangenen Tagen ihre Luftangriffe in der Stadt und ringsherum schrittweise ausgeweitet und zuletzt begonnen, zahlreiche Hochhäuser in der Stadt zu zerstören. Sie wirft der Hamas vor, dort Beobachtungsposten eingerichtet und Sprengsätze platziert zu haben. Bodentruppen schickte die israelische Armee bislang nicht in die dicht besiedelte Stadt.

US-Aussenminister Rubio sagte dem Sender Fox News, der Krieg werde enden, wenn alle Geiseln ausgehändigt würden, die Hamas ihre Waffen niederlege und sich auflöse. «Im Idealfall, in einer perfekten Welt, würde man dies durch ein diplomatisches Abkommen erreichen.» Dies sei jedoch nicht eingetreten.

Israel zunehmend isoliert

Israel gerät international wegen der Ausweitung des Gaza-Kriegs zunehmend in die Isolation. Nach dem israelischen Luftangriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar vergangene Woche forderten Vertreter aus rund 60 arabischen und weiteren islamischen Staaten bei einem Sondergipfel in Katar ein Waffenembargo gegen den jüdischen Staat. Nach Angaben der Hamas war die Attacke in der Hauptstadt Doha fehlgeschlagen – kein Mitglied der Delegation für die indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza sei getötet worden.

FILE - Smoke rises from an explosion, after an Israeli strike, in Doha, Qatar, on Tuesday, Sept. 9, 2025. (UGC via AP, File) Mideast Wars Gulf Anger
Israel griff am 9. September eine Zusammenkunft der Hamas-Führer in Doha, Katar an. Bild: keystone

Netanjahu wollte hingegen nicht von einem Fehlschlag sprechen, vielmehr habe der Angriff eine klare Botschaft vermittelt: «Ihr könnt euch verstecken, ihr könnt weglaufen, aber wir werden euch schnappen», sagte er mit Blick auf die Hamas-Führung. Netanjahu bezeichnete die internationale Kritik an dem Angriff in Katar als «Heuchelei». Jedes Land habe das Recht, sich auch jenseits seiner Grenzen gegen jene zu verteidigen, die seine Bürger töten wollten.

Der Gaza-Krieg begann mit dem Überfall der Hamas und weiterer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1'200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt wurden. Seither sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens 64'900 Palästinenser in dem Küstengebiet getötet worden, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Kritiker werfen Israel Kriegsverbrechen und teils gar Völkermord vor. Israels Regierung betont dagegen, sie bekämpfe ausschliesslich die Hamas, während Zivilisten von der Terrororganisation als «menschliche Schutzschilde» missbraucht würden. (sda/dpa)

So emotional war die Freilassung dreier Gaza-Geiseln
1 / 14
So emotional war die Freilassung dreier Gaza-Geiseln
Am Sonntagnachmittag werden die drei Geiseln Romi Gonen, Emily Damari und Doron Steinbrecher in Gaza dem Roten Kreuz übergeben.
quelle: keystone / abed hajjar
Aufnahmen sollen Angriff auf Gaza-Flotte zeigen
Video: watson
