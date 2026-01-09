wolkig, aber kaum Regen
DE | FR
burger
International
USA

Trump stellt neue Russland-Sanktionen in Aussicht

Trump stellt neue Russland-Sanktionen in Aussicht

09.01.2026, 09:4709.01.2026, 09:47

US-Präsident Donald Trump hat Unterstützung für ein neues Sanktionspaket gegen Russland wegen des andauernden Ukraine-Kriegs signalisiert. «Ich unterstütze es», sagte er in einem Interview des US-Senders Foxnews.

epa12624866 US President Donald Trump looks on during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, USA, 03 January 2026. Venezuelan President Nicolas Maduro has been charged in the ...
Donald Trump unterstützt weitere Sanktionen gegen Russland.Bild: keystone

Weiter sagte er aber: «Ich hoffe, dass wir es nicht verwenden müssen.» Man habe bereits «grosse Sanktionen gegen Russland» verhängt, die russische Wirtschaft sei «sehr schlecht», sagte Trump. Russland sei jedoch grösser als die Ukraine und ein einflussreicheres Land.

In den vergangenen Monaten hatte Trump wegen des seit fast vier Jahren andauernden Krieges in der Ukraine mehrere Massnahmen gegen die russische Wirtschaft verhängt, darunter Strafmassnahmen gegen die beiden grössten russischen Öl-Firmen sowie Strafzölle gegen Indien wegen dessen Handelsbeziehungen mit Russland.

Zustimmung kommende Woche möglich

Dem republikanischen US-Senator Lindsey Graham zufolge könnte Trump mit dem Sanktionspaket den Druck auf Länder wie China, Indien und Brasilien erhöhen, kein russisches Öl mehr zu kaufen. Er erwarte in der kommenden Woche eine Zustimmung von Demokraten und Republikanern im US-Kongress. (dab/sda/dpa)

Mehr zu Trump:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Australien plant umfassende Untersuchung nach Terroranschlag
Nach dem verheerenden Anschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach in Sydney hat Premierminister Anthony Albanese die Einsetzung einer umfassenden Untersuchungskommission angekündigt.
Zur Story