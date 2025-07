Hamas soll Kontrolle über Grossteil des Gazastreifens verloren haben

Berichten zufolge beabsichtigt Israel, die Hamas zu schwächen, indem sie Clans fördert. Experten warnen vor Verhältnissen wie in Somalia mit rivalisierenden Warlords, Banden und Clans .

Der Offizier bestätigte laut BBC zugleich Berichte, wonach die Hamas ein Kopfgeld auf Jassir Abu Schabab, den Anführer eines Clans, ausgesetzt habe. Israelischen Medien zufolge kooperiert die Gruppe in einem gewissen Umfang mit der israelischen Armee . Sie sei vom israelischen Militär auch mit Kalaschnikow-Gewehren ausgerüstet worden, die das Militär während des Krieges von der Hamas beschlagnahmt habe, berichtete vor einigen Wochen die «Times of Israel».

Der Offizier wurde laut BBC zu Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verletzt und soll seitdem nicht mehr im Dienst sein.

