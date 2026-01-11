bedeckt, etwas Schnee-1°
DE | FR
burger
International
Israel

Berichte: Israel und Hamas bereiten sich wohl auf neue Kämpfe vor

Waffenruhe vor Kollaps: Israel und Hamas bereiten sich wohl auf neue Kämpfe vor

Israels Armee bereitet sich ungeachtet der vereinbarten Waffenruhe im Gazastreifen Medienberichten zufolge auf eine mögliche neue Offensive gegen die islamistische Terrororganisation Hamas vor.
11.01.2026, 05:0611.01.2026, 05:06

Die Armee habe Pläne für einen möglichen Einsatz im März in der Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens ausgearbeitet, meldete die «Times of Israel» unter Berufung auf einen israelischen Beamten und einen arabischen Diplomaten. Auch das «Wall Street Journal» hatte über Pläne des israelischen Militärs für eine neue Bodenoffensive in von der Hamas kontrollierten Gebieten berichtet.

epa12632567 Internally displaced Palestinians move between the ruins of destroyed buildings at Al Rashid road in the west of Gaza City on, 06 January 2026, amid a ceasefire between Israel and Hamas. A ...
Die Lage in Gaza bleibt höchst fragil.Bild: keystone

Laut der «Times of Israel» sieht der Plan vor, die sogenannte «gelbe Linie», die die Rückzugsposition der israelischen Armee im Rahmen der Waffenruhe markiert, weiter westlich Richtung Küste zu verschieben und so die Kontrolle der Armee über das Gebiet auszuweiten. Eine erneute Militäroffensive Israels gegen die Hamas könne jedoch nicht ohne Unterstützung der USA durchgeführt werden, wurde ein arabischer Diplomat zitiert. Die USA versuchten weiter, die seit dem 10. Oktober geltende Waffenruhe in die zweite Phase zu überführen, die unter anderem die Entwaffnung der Hamas vorsieht.

Bericht: Hamas wieder am Erstarken

Dem «Wall Street Journal» zufolge bereitet sich auch die Hamas auf erneute Kämpfe vor. Sie sei zwar bereit, ihre verbleibenden Bestände an schweren Waffen abzugeben, wolle jedoch ihre Handfeuerwaffen nicht niederlegen, zitierte die US-Zeitung arabische Beamte. Laut arabischen und israelischen Beamten verfügt die Hamas über frisches Geld, um ihre Kämpfer zu bezahlen und neue zu rekrutieren. Auch habe sie getötete Kommandeure ersetzt und mit dem Wiederaufbau einiger ihrer beschädigten unterirdischen Tunnel begonnen.

Israel schätzt laut dem Bericht, dass die Terrororganisation über 60'000 Gewehre und 20'000 Kämpfer verfügt. Israel sei bereit, noch Zeit für die Umsetzung des Friedensplans von US-Präsident Trump zu geben, sagten israelische Beamte der US-Zeitung. Die Entscheidung über neue Kriegspläne liege aber bei Israels politischer Führung, wurde ein anderer Beamter zitiert. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Europa hängt zu stark von US-Techkonzernen ab – und Trump könnte es gnadenlos ausnutzen
Früher undenkbar, spätestens mit den Spannungen rund um Grönland aber ein Bedrohungsszenario: Was wäre, wenn die Trump-Regierung Europa den Zugang zu amerikanischer Technologie kappt?
Streit über die NATO-Finanzierung, Strafzölle, Ukraine-Hilfen, jetzt Grönland – unter Donald Trump taumeln die Beziehungen zwischen den USA und Europa von einer Krise zur nächsten.
Zur Story