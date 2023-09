Neue Konfrontationen: Israel greift Ziele im Gazastreifen an

An der Gaza-Grenze war es zuletzt wieder häufiger zu Konfrontationen gekommen, die die Sorge vor einem neuen grösseren Konflikt schürten. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Militär nach Konfrontationen Luftangriffe auf einen Hamas-Posten geflogen.

Israels Armee hat nach Angriffen mit Brandballons und gewalttätigen Unruhen an der Grenze mehrere Ziele im Gazastreifen angegriffen. Drei Militärposten der dort herrschenden islamistischen Hamas seien getroffen worden, teilte das israelische Militär am Freitagabend mit. Zuvor war es an der Grenze den sechsten Tag in Folge zu Konfrontationen zwischen Dutzenden Palästinensern und israelischen Soldaten gekommen. Seit rund zwei Jahren wurden dabei erstmals wieder Brandballons nach Israel geschickt. Laut israelischen Medienberichten lösten sie mehrere Brände im Süden des Landes aus.

Armenien wirft Aserbaidschan «ethnische Säuberungen» vor

Armenien hat Aserbaidschan im Konflikt um Berg-Karabach vorgeworfen, mit «ethnischen Säuberungen» gegen die armenische Bevölkerung vorzugehen. «Die Intensität und Grausamkeit der Offensive macht deutlich, dass die Absicht darin besteht, die ethnische Säuberung der armenischen Bevölkerung von Berg-Karabach abzuschliessen», warf der armenische Aussenminister Ararat Mirzoyan der Regierung in Baku am Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York zur Lage in dem Gebiet vor.