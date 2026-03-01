bedeckt
DE | FR
burger
International
Israel

CIA spürte Aufenthaltsort von Chamenei auf – und gab Infos an Israel

CIA spürte Aufenthaltsort von Chamenei auf – und gab Infos an Israel

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat laut einem Bericht der «New York Times» eine wichtige Rolle vor dem Angriff auf Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei gespielt.
01.03.2026, 10:1001.03.2026, 10:19

Die US-Zeitung «New York Times» berichtete unter Berufung auf mehrere nicht genannte Personen, die mit dem Einsatz vertraut sein sollen, der Auslandsgeheimdienst habe Chamenei über Monate verfolgt und dabei Kenntnisse über seine Aufenthaltsorte und Gewohnheiten erlangt.

Die zerstörte Residenz von Ajatollah Ali Chamenei
Die zerstörte Residenz von Ajatollah Ali Chamenei.Bild: airbus via new york times

Die CIA soll erfahren haben, dass am Samstagmorgen in einem Gebäudekomplex im Herzen Teherans ein Treffen hochrangiger iranischer Offizieller stattfinden sollte und sich Chamenei dort aufhalten würde. Daraufhin sollen die USA und Israel den Zeitpunkt ihrer Angriffe auf den Iran angepasst haben. Ursprünglich sei laut dem Zeitungsbericht geplant gewesen, nachts anzugreifen.

Israel: Luftwaffe hat Chamenei gezielt getötet

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den tödlichen Angriff auf Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei ausgeführt. Das Militär gab bekannt, es habe am Samstag «den Obersten Führer des iranischen Terrorregimes eliminiert». Sowohl Israel als auch die USA greifen seit Samstag Ziele im Iran an.

«Ali Chamenei wurde in einer präzisen, grossangelegten Operation der israelischen Luftwaffe ausgeschaltet, die auf exakten Geheimdienstinformationen beruhte, während er sich in seinem zentralen Führungskomplex im Herzen von Teheran aufhielt, gemeinsam mit weiteren hochrangigen Funktionären», hiess es weiter in der Mitteilung.

Chamenei sei «über viele Jahre hinweg direkt verantwortlich für die gewaltsame Unterdrückung iranischer Bürger» gewesen. Ausserdem sei er der «Architekt des Plans zur Zerstörung des Staates Israel» gewesen. Man habe ihn als «Kopf der iranischen Krake» bezeichnet, «die ihre Arme über den gesamten Nahen Osten bis an die Grenzen des Staates Israel ausstreckte». Chamenei sei verantwortlich für «Terroranschläge gegen den Staat Israel, und das Blut vieler Zivilisten aus aller Welt klebte an seinen Händen».

Irans Staatsmedien hatten in der Nacht zum Sonntag bestätigt, dass Chamenei getötet wurde. Dies hatte zuvor bereits US-Präsident Donald Trump verkündet. (hkl/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Experte: Geht nicht mehr um Atom-Frage, sondern um Regime-Frage
Der Krieg zwischen Israel und den USA und dem Iran eskaliert, die Ereignisse überstürzen sich. In einem Interview mit SRF liefert der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze erste Einschätzungen, was das für das Regime im Iran bedeutet.
Das sagte Schulze:
Zur Story