CIA spürte Aufenthaltsort von Chamenei auf – und gab Infos an Israel

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat laut einem Bericht der «New York Times» eine wichtige Rolle vor dem Angriff auf Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei gespielt.

Die US-Zeitung «New York Times» berichtete unter Berufung auf mehrere nicht genannte Personen, die mit dem Einsatz vertraut sein sollen, der Auslandsgeheimdienst habe Chamenei über Monate verfolgt und dabei Kenntnisse über seine Aufenthaltsorte und Gewohnheiten erlangt.

Die zerstörte Residenz von Ajatollah Ali Chamenei. Bild: airbus via new york times

Die CIA soll erfahren haben, dass am Samstagmorgen in einem Gebäudekomplex im Herzen Teherans ein Treffen hochrangiger iranischer Offizieller stattfinden sollte und sich Chamenei dort aufhalten würde. Daraufhin sollen die USA und Israel den Zeitpunkt ihrer Angriffe auf den Iran angepasst haben. Ursprünglich sei laut dem Zeitungsbericht geplant gewesen, nachts anzugreifen.

Israel: Luftwaffe hat Chamenei gezielt getötet

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den tödlichen Angriff auf Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei ausgeführt. Das Militär gab bekannt, es habe am Samstag «den Obersten Führer des iranischen Terrorregimes eliminiert». Sowohl Israel als auch die USA greifen seit Samstag Ziele im Iran an.

«Ali Chamenei wurde in einer präzisen, grossangelegten Operation der israelischen Luftwaffe ausgeschaltet, die auf exakten Geheimdienstinformationen beruhte, während er sich in seinem zentralen Führungskomplex im Herzen von Teheran aufhielt, gemeinsam mit weiteren hochrangigen Funktionären», hiess es weiter in der Mitteilung.

Chamenei sei «über viele Jahre hinweg direkt verantwortlich für die gewaltsame Unterdrückung iranischer Bürger» gewesen. Ausserdem sei er der «Architekt des Plans zur Zerstörung des Staates Israel» gewesen. Man habe ihn als «Kopf der iranischen Krake» bezeichnet, «die ihre Arme über den gesamten Nahen Osten bis an die Grenzen des Staates Israel ausstreckte». Chamenei sei verantwortlich für «Terroranschläge gegen den Staat Israel, und das Blut vieler Zivilisten aus aller Welt klebte an seinen Händen».

Irans Staatsmedien hatten in der Nacht zum Sonntag bestätigt, dass Chamenei getötet wurde. Dies hatte zuvor bereits US-Präsident Donald Trump verkündet. (hkl/sda/dpa)