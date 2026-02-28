Ajatollah Ali Chameneis Residenz angegriffen – sein Verbleib noch unklar
Satellitenbilder zeigen eine schwarze Rauchwolke und umfangreiche Schäden an der gesicherten Anlage von Ajatollah Ali Chamenei, dem obersten Führer des Iran, in Teheran. Das meldet unter anderem die «New York Times».
Ali Chameneis Aufenthaltsort ist derweil unklar. Das Bild, das offenbar von Airbus am Samstagmorgen aufgenommen wurde, zeigt ein teilweise zerstörtes Gebäude in dem Komplex, der normalerweise als Residenz von Chamenei sowie als Hauptsitz für die Unterbringung hochrangiger Beamter dient.
We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL— Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026
Nach iranischer Darstellung sind «wichtige Staatsmänner» noch am Leben – obwohl Chamenei dabei nicht genannt wird.
Wohlauf seien neben Präsident Massud Peseschkian auch Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf sowie der Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Laridschani. Auch Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi sei am Leben.
Berichte über den Verbleib von Irans oberstem Führer, Ajatollah Ali Chamenei, gab es zunächst nicht. Er hatte sich in den vergangenen Wochen angesichts der militärischen Spannungen selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Staat dürfte dessen Sicherheit zur obersten Priorität gemacht haben. (lak, mit Material von sda/dpa)
