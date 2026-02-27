sonnig17°
Israel: Teil des US-Botschaftspersonals darf Jerusalem verlassen

Teil des US-Botschaftspersonals darf Israel verlassen

27.02.2026, 13:1427.02.2026, 13:14

Angesichts der wachsenden Spannungen mit dem Iran mit möglichen Folgen auch für Israel haben die USA einem Teil seines Botschaftspersonals die Ausreise genehmigt.

FILE - U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee poses for a photo during an interview in Jerusalem, Wednesday, Aug. 20, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg, File) Mike Huckabee
Der US-Botschafter in Israel Mike Huckabee.Bild: keystone

Nicht für den Notfall benötigtes Personal sowie alle Angehörigen von Botschaftsmitarbeitern könnten das Land verlassen, teilte die US-Botschaft in Israel mit. Das US-Aussenministerium genehmige dies «aufgrund von Sicherheitsrisiken», hiess es.

Weitere Einschränkungen für Regierungsmitarbeiter und Angehörige seien möglich – so könnten Reisen in bestimmte Gebiete Israels etwa untersagt werden. Personen sollten erwägen, Israel zu verlassen, solange noch kommerzielle Flüge verfügbar seien.

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, empfahl laut der «New York Times» all seinen Mitarbeitern, die Israel verlassen wollen, dies noch heute zu tun. Er habe am Vormittag eine entsprechende E-Mail verschickt.

epa12476449 US Secretary of State Marco Rubio (L) and Israel&#039;s Prime Minister Benjamin Netanyahu following their meeting at the Prime Minister&#039;s office in Jerusalem on October 23, 2025. Rubi ...
Marco Rubio und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu.Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einem militärischen Angriff gedroht, sollten Verhandlungen über das iranische Atomprogramm scheitern. Im Falle eines US-Angriffs im Iran wird damit gerechnet, dass Teheran Israel mit Raketen angreift. Trump hatte der iranischen Staatsführung ein Ultimatum bis Anfang März für eine Einigung gestellt. (sda/dpa)

«End the War»: Eine Protestaktion vom Sonntag, 17. August, in Tel Aviv. Die Demonstrierenden fordern die sofortige Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln und appellieren an die israelische Regierung, ihre Entscheidung zur Eroberung von Gaza-Stadt und weiteren Gebieten im Gazastreifen rückgängig zu machen.
