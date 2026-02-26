klar11°
«Bedeutende Fortschritte»: Atomgespräche zwischen USA und Iran beendet

26.02.2026, 20:0626.02.2026, 20:06

Der Iran und die USA haben ihre dritte Runde der Atomverhandlungen in Genf beendet. Omans Aussenminister Badr al-Bussaidi sprach nach den Gesprächen auf X von «bedeutenden Fortschritten» in den Verhandlungen. «Wir werden bald nach Konsultationen in den jeweiligen Hauptstädten wieder zusammenkommen», fügte er hinzu. Nächste Woche seien in Wien Gespräche auf technischer Ebene geplant. Falls diese stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.

Oman&#039;s Minister of Foreign Affairs Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, right, holds a meeting with White House special envoy Steve Witkoff, centre, and Jared Kushner, as part of the ongoing Iranian ...
Der Aussenminister Omans, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi (r.), traf sich am Donnerstag mit Steve Witkoff (m.), und Jared Kushner.Bild: keystone

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Am Mittwoch übermittelte der Iran einen ersten Entwurf für ein neues Abkommen. (hkl/sda/dpa)

Was will Trump vom Iran? Er weiss es wohl selbst nicht
