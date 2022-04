Israel beschiesst nach Raketenangriff Hamas-Ziel im Gazastreifen

In den vergangenen Tagen war es auf dem Tempelberg in Jerusalem zu Zusammenstössen von Palästinensern mit israelischen Sicherheitskräften gekommen. Dabei gab es zahlreiche Verletzte. Die Auseinandersetzungen verschärften die Spannungen nach einer Terrorwelle in den vergangenen Wochen weiter.

Nach Demos in Libyen: Ölpreise haben am Montag zugelegt

So wurde in der Ukraine mitten im Krieg an Ostern «gefeiert» – in 13 Bildern

Am Wochenende wurde an vielen Orten der Welt Ostern gefeiert – auch in der Ukraine, wo seit bald zwei Monaten Krieg herrscht. Während einige Leute im osteuropäischen Land ebenfalls bereits Ostern feierten, besuchten Anhänger der orthodoxen Kirchen die Messen im Rahmen des Palmsonntags. Dabei wurde vor allem auch den Opfern des Kriegs gedacht.