Palästinensischer Mann und Kind durch Schüsse nahe Siedlung verletzt

Ein palästinensischer Mann und ein dreijähriges Kind sind durch Schüsse nahe einer israelischen Siedlung im Westjordanland schwer verletzt worden. Das Kind sowie ein etwa 40-jähriger Mann seien in ernstem Zustand, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom am späten Donnerstagabend mit. Demnach musste das dreijährige Kind vor Ort wiederbelebt werden. Es sei anschliessend in ein israelisches Krankenhaus gebracht worden.

Israelische Soldaten im Westjordanland. Bild: keystone

Palästinensischen Berichten zufolge sollen der Vater und sein Sohn bei dem Vorfall in einem Auto gesessen haben. Das israelische Militär bestätigte lediglich, dass nahe eines Militärpostens Schüsse abgegeben worden seien. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. Unklar war auch, wer die Schüsse abgab.

Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten ist seit langem extrem angespannt. Im Westjordanland kommt es immer wieder zu Zusammenstössen zwischen Palästinensern und dem israelischen Militär.

Die Armee macht dort seit einer Anschlagsserie auf Israelis, die vor mehr als einem Jahr begann, vermehrt Razzien. Seit Beginn des Jahres wurden 118 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 18 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener bei Anschlägen ums Leben.

Zuletzt war am Dienstag ein israelischer Siedler im Westjordanland durch Schüsse aus einem fahrenden Auto getötet worden. Die Armee leitete eine Fahndung ein. Es wurde vermutet, dass der oder die Täter Palästinenser sind.

Israel hat während des Sechstagekrieges 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat. (saw/sda/dpa)