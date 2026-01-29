bedeckt
DE | FR
burger
International
Italien

Italien will an Schulen Metalldetektoren zur Sicherheit einsetzen

Darum will Italien an Schulen Metalldetektoren einsetzen

29.01.2026, 11:0729.01.2026, 11:07

An Italiens Schulen sollen künftig Metalldetektoren eingesetzt werden können, um Gewalttaten mit Messern und Schusswaffen zu verhindern. Die Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni veröffentlichte dazu in Rom einen entsprechenden Erlass.

Das Land reagiert damit auf mehrere Messerangriffe. Erst Mitte Januar war in der Hafenstadt La Spezia ein 18-Jähriger durch einen Mitschüler erstochen worden.

Der Erlass wurde von Innenminister Matteo Piantedosi und Bildungsminister Giuseppe Valditara unterzeichnet. Damit bekommen Schulen unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, Metalldetektoren einzusetzen, wie man sie beispielsweise von Flughäfen oder Grossveranstaltungen kennt. So soll verhindert werden, dass Schüler mit Waffen in den Unterricht kommen. Die Kontrollen sollen sowohl in der Schule als auch in der Umgebung stattfinden können, auch unangekündigt.

Zudem neues Sicherheitspaket

Melonis Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien bereitet zudem ein Sicherheitspaket vor, das grundsätzlich strengere Vorschriften für den Besitz von Stichwaffen vorsieht. Der Angriff in La Spezia hatte sich während des Unterrichts ereignet. Der 18-Jährige wurde von einem gleichaltrigen Mitschüler mit einem mitgebrachten Messer erstochen, das eine 22 Zentimeter lange Klinge hatte. (sda/dpa)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Handy-Verbot an Italiens Schulen: Melonis Regierung setzt neuen Erlass durch
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kurd:innen in Syrien
1 / 7
Kurd:innen in Syrien

Die kurdische Selbstverwaltung in Syrien ist faktisch beendet.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump nennt Senator einen Loser – der schlägt zurück
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Er trat gegen SUV: Alex Pretti zoffte sich bereits Tage vor Tötung mit ICE-Leuten
Der in den USA getötete Alex Pretti geriet bereits elf Tage vor seinem Tod mit US-Beamten aneinander. Ein Video zeigt, wie er in die Richtung von ICE-Einheiten spuckt und gegen ein Auto tritt.
Das Video, über das unter anderem CNN berichtete, zeigt eine Auseinandersetzung zwischen Pretti und Staatsagenten. Es wurde elf Tage vor dem tödlichen Vorfall, bei dem zwei Grenzsschutzbeamte den am Boden liegenden Pretti mit mehreren Schüsse töteten, aufgenommen.
Zur Story